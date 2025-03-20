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Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı: Kredi Kartından Çalınan Parayı Açıkladı

Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı: Kredi Kartından Çalınan Parayı Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.03.2025 - 12:13

Son dönemde kredi kartı dolandırıcıları ünlüleri radarına aldı! Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın kredi kartı bilgileri çalınmış ve olay dizi setinde ortaya çıkmıştı. 14 kez adına yemek siparişi verildiğini fark eden Duymaz, dolandırıcılardan şikayetçi olmuştu. 

Bu kez de sunucu Ece Erken aynı mağduriyeti yaşadı. Erken, kredi kartının kopyalandığını açıklarken, hesabından ne kadar para çekildiğini de söyledi.

İşte detaylar...

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Kredi kartı dolandırıcıları son zamanlarda ünlüleri hedefi haline getirdi.

Kredi kartı dolandırıcıları son zamanlarda ünlüleri hedefi haline getirdi.

Geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın başına gelen olay gündem olmuştu. “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisinin setinde çekimler sırasında art arda gelen kuryeler nedeniyle dikkat çeken Duymaz, bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Olayın peşine düşen oyuncu kendi adına tam 14 kez yemek siparişi verildiğini öğrendi.

Bu dolandırıcılık vakası sadece oyuncunun kendisiyle de sınırlı kalmadı. Aynı gün içinde Duymaz’ın akrabalarına da sahte siparişler verilmesi dolandırıcıların elinde oyuncunun sadece telefon numarası değil, nüfus bilgileri de olduğunu gösterdi. Duymaz, hemen avukatı aracılığıyla yasal süreci başlattı.

Oyuncunun avukatı İlker Atamer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Oyuncunun avukatı İlker Atamer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim Alperen Duymaz dizi çekimi için sette bulunduğu sırada kendisi adına açılan sahte bir yemek sipariş hesabından 14 kez sipariş verilmiş ve bu durum çekimlerin aksamasına neden olmuştur. Aynı gün, müvekkilin farklı şehirdeki iki akrabasına da sahte siparişler verilmiş olması, dolandırıcıların ellerinde daha fazla kişisel bilgiye sahip olduğunu gösteriyor” 

Atamer ayrıca, “Ünlü isimlerin telefon numaralarının sosyal medyada satıldığını tespit ettik ve yetkililere bildirdik. Vatandaşların kişisel verilerinin internette dolaştığı ve bu bilgilerin dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı bir gerçek. Devletin artık yeni bir algoritmaya dayalı kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Alperen Duymaz’ın ardından bu kez de sunucu Ece Erken dolandırıcıların hedefi oldu.

Alperen Duymaz’ın ardından bu kez de sunucu Ece Erken dolandırıcıların hedefi oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programında başına gelenleri anlatan Erken, kredi kartının kopyalandığını ve hesabından yüklü miktarda para çekildiğini açıkladı.

Ünlü sunucu, “Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00’da kartımı kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. ” dedi.

Ünlü sunucu, “Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00’da kartımı kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. ” dedi.

Kartından 16-17 bin TL arasında bir miktarın çekildiğini belirten Erken, “Bazı siteler kart bilgilerimizi alıp kopyalayabiliyor. 

Takipçilerim daha önce beni bu konuda çok uyarmıştı ama işte insan başına gelmeden anlamıyor” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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