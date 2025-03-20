Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı: Kredi Kartından Çalınan Parayı Açıkladı
Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı: Kredi Kartından Çalınan Parayı Açıkladı
Son dönemde kredi kartı dolandırıcıları ünlüleri radarına aldı! Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın kredi kartı bilgileri çalınmış ve olay dizi setinde ortaya çıkmıştı. 14 kez adına yemek siparişi verildiğini fark eden Duymaz, dolandırıcılardan şikayetçi olmuştu.
Bu kez de sunucu Ece Erken aynı mağduriyeti yaşadı. Erken, kredi kartının kopyalandığını açıklarken, hesabından ne kadar para çekildiğini de söyledi.
İşte detaylar...
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Kredi kartı dolandırıcıları son zamanlarda ünlüleri hedefi haline getirdi.
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Oyuncunun avukatı İlker Atamer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Alperen Duymaz’ın ardından bu kez de sunucu Ece Erken dolandırıcıların hedefi oldu.
Ünlü sunucu, “Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00’da kartımı kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. ” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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