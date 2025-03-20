Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı: Kredi Kartından Çalınan Parayı Açıkladı

“Müvekkilim Alperen Duymaz dizi çekimi için sette bulunduğu sırada kendisi adına açılan sahte bir yemek sipariş hesabından 14 kez sipariş verilmiş ve bu durum çekimlerin aksamasına neden olmuştur. Aynı gün, müvekkilin farklı şehirdeki iki akrabasına da sahte siparişler verilmiş olması, dolandırıcıların ellerinde daha fazla kişisel bilgiye sahip olduğunu gösteriyor”

Atamer ayrıca, “Ünlü isimlerin telefon numaralarının sosyal medyada satıldığını tespit ettik ve yetkililere bildirdik. Vatandaşların kişisel verilerinin internette dolaştığı ve bu bilgilerin dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı bir gerçek. Devletin artık yeni bir algoritmaya dayalı kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.