62 Yaşındaki Tom Cruise Kendisinden 26 Yaş Küçük Oyuncu Ana de Armas'la Aşk İddialarını Kuvvetlendirdi!

İlk evliliğini 1987 yılında Mimi Rogers, ardından 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile yapan Tom Cruise 18 Kasım 2006 Katie Holmes ile evlenmiş ve en uzun evliliğini de bu ilişkiyle yaşamıştı.

Daha önce üç evlilik yapan oyuncunun adından ise yıllardır birçok güzel isimle bahsediyoruz.