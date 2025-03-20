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62 Yaşındaki Tom Cruise Kendisinden 26 Yaş Küçük Oyuncu Ana de Armas'la Aşk İddialarını Kuvvetlendirdi!

62 Yaşındaki Tom Cruise Kendisinden 26 Yaş Küçük Oyuncu Ana de Armas'la Aşk İddialarını Kuvvetlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 11:23

Geçtiğimiz ay Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren Tom Cruise ve Ana de Armas'ın aşk yaşadığı iddiaları manşetleri sarmıştı. Oyuncu Ana de Armas'la arlarındaki yaş farkıyla dikkat çeken Hollywood'un ünlü oyuncusu Tom Cruise'un çalkantılı aşk hayatı yine meraklı gözlerin odak noktası oldu. Gelin birlikte görüntülenen ikiliye bakalım!

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Yer aldığı başarılı yapımlarla, karizması ve oyunculuk yetenekleriyle adından bahsettiren Tom Cruise'un oldukça hareketli bir özel hayatı var bildiğiniz gibi.

Yer aldığı başarılı yapımlarla, karizması ve oyunculuk yetenekleriyle adından bahsettiren Tom Cruise'un oldukça hareketli bir özel hayatı var bildiğiniz gibi.

İlk evliliğini 1987 yılında Mimi Rogers, ardından 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile yapan Tom Cruise 18 Kasım 2006 Katie Holmes ile evlenmiş ve en uzun evliliğini de bu ilişkiyle yaşamıştı. 

Daha önce üç evlilik yapan oyuncunun adından ise yıllardır birçok güzel isimle bahsediyoruz.

Katie Holmes ile 6 sene süren evliliğinden kızı Suri'yi kucağına alan fakat geçmişte babalığıyla ilgili pek de iyi bir izlenim oluşturmayan isim gündeme sık sık geliyor.

Katie Holmes ile 6 sene süren evliliğinden kızı Suri'yi kucağına alan fakat geçmişte babalığıyla ilgili pek de iyi bir izlenim oluşturmayan isim gündeme sık sık geliyor.

Holmes ve Cruise'un boşandığı sene beş yaşında olan Suri'nin yıllardır babasıyla görüşmediği ve on sekiz yaşına basar basmaz babasının soyadını reddettiği öğrenilmişti.

Daha önce Penelope Cruz, Sofia Vergara gibi isimlerle ilişki yaşayan Tom Cruise'un aşk hayatındaki çalkantılar da devam ediyor.

Son olarak Rus sosyetik Elsina Khayrova ile ilişki yaşayan 62 yaşındaki Tom Cruise'un adı bir süredir Ana de Armas ile anılıyordu.

Son olarak Rus sosyetik Elsina Khayrova ile ilişki yaşayan 62 yaşındaki Tom Cruise'un adı bir süredir Ana de Armas ile anılıyordu.

36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu geçtiğimiz ay Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren Tom Cruise aşk iddialarına karışmıştı. Yine kameralara birlikte yakalanan çiftimizin mutlu halleri birlikte oldukları iddialarını kuvvetlendirdi.

İkilinin arasındaki 26 yaşlık fark ise ilgi odağı olmalarına neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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