Sessiz Sedasız Gidiyorlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Türkiye'yi Terk Edeceği İddia Edildi

Son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir büyük bir karar aldı! Rekabet Kurumu’nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturması kapsamında çift ifadeye çağrılmış ve banka hesapları incelenmeye alınmıştı. Mert Demir’in bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve bu durumu gizlemek için Serenay Sarıkaya ile 5 milyon dolar karşılığında aşk yaşadığı iddiaları olay olmuştu.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde bir meyhanede eğlenirken görüntülenen çiftin Türkiye’yi terk etme kararı aldığı ve yalnızca iş için geri dönecekleri konuşuluyor.

İşte detaylar…