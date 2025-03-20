Sessiz Sedasız Gidiyorlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Türkiye'yi Terk Edeceği İddia Edildi
Sessiz Sedasız Gidiyorlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Türkiye'yi Terk Edeceği İddia Edildi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir büyük bir karar aldı! Rekabet Kurumu’nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturması kapsamında çift ifadeye çağrılmış ve banka hesapları incelenmeye alınmıştı. Mert Demir’in bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve bu durumu gizlemek için Serenay Sarıkaya ile 5 milyon dolar karşılığında aşk yaşadığı iddiaları olay olmuştu.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde bir meyhanede eğlenirken görüntülenen çiftin Türkiye’yi terk etme kararı aldığı ve yalnızca iş için geri dönecekleri konuşuluyor.
İşte detaylar…
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Yeni bir başlangıç mı? Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi hakkında herkesin bir yorumu var.
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Mert Demir sessizliğini bozmuştu.
Ama asıl bomba çiftin Paris’e taşınma kararı alması oldu. Takvim'den Doğan Savaş'ın özel haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bir süre önce Fransa’ya giderek Paris’te ev baktı.
Peki bu karar tamamen kaçış mı, yoksa kariyerlerine yeni bir yön mü vermek istiyorlar?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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