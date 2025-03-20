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Sessiz Sedasız Gidiyorlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Türkiye'yi Terk Edeceği İddia Edildi

Sessiz Sedasız Gidiyorlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Türkiye'yi Terk Edeceği İddia Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.03.2025 - 11:06

Son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir büyük bir karar aldı! Rekabet Kurumu’nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturması kapsamında çift ifadeye çağrılmış ve banka hesapları incelenmeye alınmıştı. Mert Demir’in bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve bu durumu gizlemek için Serenay Sarıkaya ile 5 milyon dolar karşılığında aşk yaşadığı iddiaları olay olmuştu. 

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde bir meyhanede eğlenirken görüntülenen çiftin Türkiye’yi terk etme kararı aldığı ve yalnızca iş için geri dönecekleri konuşuluyor. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Yeni bir başlangıç mı? Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi hakkında herkesin bir yorumu var.

Yeni bir başlangıç mı? Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi hakkında herkesin bir yorumu var.

Kimine göre büyük bir aşk, kimine göreyse sadece bir PR çalışması. Haklarında çıkan “reklam ilişkisi” iddialarına rağmen birlikte görüntü vermeye devam eden çift şimdi ise radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma işin boyutunu iyice değiştirdi. Mert Demir’in bir iş insanıyla özel bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı algısını oluşturduğu iddia edilmişti. 5 milyon dolar karşılığında bir “gösteri ilişkisi” yaşadıkları iddiası çiftin banka hesaplarının incelenmesine ve ifadeye çağrılmalarına yol açmıştı.

Mert Demir sessizliğini bozmuştu.

Mert Demir sessizliğini bozmuştu.

Hakkındaki iddialar sonrası uzun süre sessiz kalan Mert Demir, eleştirilere sert çıkmış ve “Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor. Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, aşık olduğum bir işin içindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin kendi hayatında deneyimlemesini diliyorum” demişti.

Ancak bu açıklamalar da söylentileri bitirmeye yetmedi! Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir meyhanede eğlenirken görüntülenen çift tüm iddialara rağmen keyifli görünüyordu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ama asıl bomba çiftin Paris’e taşınma kararı alması oldu. Takvim'den Doğan Savaş'ın özel haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bir süre önce Fransa’ya giderek Paris’te ev baktı.

Ama asıl bomba çiftin Paris’e taşınma kararı alması oldu. Takvim'den Doğan Savaş'ın özel haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bir süre önce Fransa’ya giderek Paris’te ev baktı.

Yaşanan olaylardan bunalan çift Türkiye’de sadece işleri için bulunacak ve yeni hayatlarını Paris’te kuracak.

Sessizliğe gömülen ikili görünüşe göre Türkiye’den uzaklaşıp yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çiftin Türkiye'de sadece işleri olduğu zaman dönecekleri konuşuluyor.

Peki bu karar tamamen kaçış mı, yoksa kariyerlerine yeni bir yön mü vermek istiyorlar?

Peki bu karar tamamen kaçış mı, yoksa kariyerlerine yeni bir yön mü vermek istiyorlar?

Önümüzdeki günlerde bu sorunun yanıtı daha netleşecek. Ama şu kesin ki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri olmaya devam edecek...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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