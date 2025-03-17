Ayrılık Dedikoduları Yalan Oldu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Birlikte Görüntülendi
Ayrılık Dedikoduları Yalan Oldu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Birlikte Görüntülendi
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/vide...
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşklarıyla gündemden düşmüyor. Ayrıldıkları iddia edilen çift son olarak bir meyhanede keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Sarıkaya’nın bere takması, “Tanınmak mı istemiyor?” sorularını akıllara getirdi.
Mert Demir’in ise bıyık bırakması dikkat çeken detaylar arasındaydı. Sessiz sedasız ayrıldıkları iddia edilen çiftin bu halleri aşklarının tam gaz devam ettiğinin kanıtı oldu.
Gelin, ikilinin ilişkisine dair tüm detaylara birlikte bakalım.
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Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.
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Mert Demir ise müzik dünyasının son yıllarda parlayan yıldızlarından biri oldu.
İkilinin adı ilk olarak yılın başında aşk dedikodularına karışmıştı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son olarak bir meyhanede birlikte vakit geçirirken görüntülendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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