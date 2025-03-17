Ayrılık Dedikoduları Yalan Oldu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Birlikte Görüntülendi

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşklarıyla gündemden düşmüyor. Ayrıldıkları iddia edilen çift son olarak bir meyhanede keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Sarıkaya’nın bere takması, “Tanınmak mı istemiyor?” sorularını akıllara getirdi.

Mert Demir’in ise bıyık bırakması dikkat çeken detaylar arasındaydı. Sessiz sedasız ayrıldıkları iddia edilen çiftin bu halleri aşklarının tam gaz devam ettiğinin kanıtı oldu.

Gelin, ikilinin ilişkisine dair tüm detaylara birlikte bakalım.