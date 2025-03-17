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Ayrılık Dedikoduları Yalan Oldu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Birlikte Görüntülendi

Ayrılık Dedikoduları Yalan Oldu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Birlikte Görüntülendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.03.2025 - 16:59

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşklarıyla gündemden düşmüyor. Ayrıldıkları iddia edilen çift son olarak bir meyhanede keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Sarıkaya’nın bere takması, “Tanınmak mı istemiyor?” sorularını akıllara getirdi. 

Mert Demir’in ise bıyık bırakması dikkat çeken detaylar arasındaydı. Sessiz sedasız ayrıldıkları iddia edilen çiftin bu halleri aşklarının tam gaz devam ettiğinin kanıtı oldu. 

Gelin, ikilinin ilişkisine dair tüm detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/vide...
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Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Adanalı dizisinde tanındıktan sonra, Medcezir’de canlandırdığı Mira karakteriyle genç yaşta büyük bir çıkış yakalayan Sarıkaya, Fi’de Duru karakteriyle oyunculuk gücünü bir kez daha kanıtlamıştı. 

Sonrasında Şahmaran’da Şahsu rolüyle mistik bir dünyanın kapılarını aralarken, Aile dizisinde Devin olarak güçlü bir kadın karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Her projede adeta karakterin ruhunu yaşayan ve bunu izleyiciye de geçirmeyi başaran oyuncu yalnızca güzelliğiyle değil, yeteneğiyle de takdir topluyor. Serenay Sarıkaya’nın ekranlarda yer aldığı her proje sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giriyor. 

Uzun süredir yer aldığı her yapımı adeta bir fenomen haline getiren oyuncu magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Mert Demir ise müzik dünyasının son yıllarda parlayan yıldızlarından biri oldu.

Mert Demir ise müzik dünyasının son yıllarda parlayan yıldızlarından biri oldu.

Özellikle Mabel Matiz’le düet yaptığı Antidepresan şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı bu parçayla milyonların diline dolandı. Ardından peş peşe gelen hit şarkılarla müzik listelerinin zirvesine yerleşti. “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak” ve “Cehennemin Dibi” gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Mert Demir’in başarısı yalnızca şarkılarıyla sınırlı kalmadı. Peş peşe verdiği konserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sahne performansı ve kendine has yorumu onu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı. 

Özellikle genç dinleyiciler arasında ciddi bir fan kitlesi oluşturmayı başaran şarkıcı müziği kadar özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.

İkilinin adı ilk olarak yılın başında aşk dedikodularına karışmıştı.

İkilinin adı ilk olarak yılın başında aşk dedikodularına karışmıştı.

O dönem sosyal medyada sıkça “Yakışıyorlar mı, yakışmıyorlar mı?” tartışmaları dönüyordu. Kimileri bu aşkı çok doğal ve samimi bulurken, bazıları ise PR çalışması olduğunu iddia ediyordu. Ancak çiftimiz bu söylentilere aldırmadan ilişkilerini yaşamaya devam etti.

Nisan ayında ilk kez el ele görüntülenen çift, aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medyada birlikte paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti. Özellikle Serenay Sarıkaya’nın Mert Demir’in konserine gitmesi çiftin arasındaki bağın oldukça güçlü olduğunu gösteriyordu. Fakat son dönemde ayrılık dedikoduları gündemi meşgul etmeye başladı.

‘Aramızda Kalmasın’ programının sunucularından Müge Dağıstanlı, çiftin bir yemekte bir araya geldiğini, bu buluşmada ayrılık kararı aldıklarını iddia etmişti. 

Serenay Sarıkaya’nın son zamanlarda yalnız görüntülenmesi ve alışık olmadığımız şekilde sessiz ve durgun olması bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak ikilinin son görüntüleri söylentileri tamamen boşa çıkardı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son olarak bir meyhanede birlikte vakit geçirirken görüntülendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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