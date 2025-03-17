Minik Serçe ile Tanışma Anı: Şükran Ovalı Kusursuz Sezen Aksu Taklidiyle Stüdyoyu Kırdı Geçirdi!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında sergilediği taklitlerle izleyenleri kahkahaya boğdu. Daha önce sosyal medyada paylaştığı Varyemez Amca taklidiyle dikkat çeken Ovalı, bu kez Sezen Aksu taklidiyle stüdyoyu kırıp geçirdi.

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Ovalı, şu sıralar ATV’de yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde “Özlem Tancı” karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, sempatik tavırları ve taklit yeteneğiyle stüdyodakileri büyülerken, Sezen Aksu ile tanışma anısını anlatırken duygusal anlar yaşattı.