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Minik Serçe ile Tanışma Anı: Şükran Ovalı Kusursuz Sezen Aksu Taklidiyle Stüdyoyu Kırdı Geçirdi!

Minik Serçe ile Tanışma Anı: Şükran Ovalı Kusursuz Sezen Aksu Taklidiyle Stüdyoyu Kırdı Geçirdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 16:13

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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında sergilediği taklitlerle izleyenleri kahkahaya boğdu. Daha önce sosyal medyada paylaştığı Varyemez Amca taklidiyle dikkat çeken Ovalı, bu kez Sezen Aksu taklidiyle stüdyoyu kırıp geçirdi. 

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Ovalı, şu sıralar ATV’de yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde “Özlem Tancı” karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, sempatik tavırları ve taklit yeteneğiyle stüdyodakileri büyülerken, Sezen Aksu ile tanışma anısını anlatırken duygusal anlar yaşattı.

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İşte o anlar 👇📹

İbrahim Selim’in "Önce bir Sezen Aksu taklidi isteyeceğiz ama ondan önce ördek taklidi..." sözleri üzerine Şükran Ovalı, önce Varyemez Amca’nın ünlü repliklerini taklit etti.

İbrahim Selim’in "Önce bir Sezen Aksu taklidi isteyeceğiz ama ondan önce ördek taklidi..." sözleri üzerine Şükran Ovalı, önce Varyemez Amca’nın ünlü repliklerini taklit etti.

İzleyicileri kahkahaya boğan oyuncu, taklit yeteneğinin çocukluğundan geldiğini esprili bir dille anlattı: 'Varyemez Amca vardı, çocukluğumuzda izlerdik... Ama çok kötü davranıyordu. O kadar altının var, bir arkadaşına versene! Hep kıtlık bilinciyle büyüdük, zaten yok falan...'

Ovalı, daha sonra Sezen Aksu taklidine geçerek ünlü sanatçıyla ilk tanışma anısını paylaştı.

Ovalı, daha sonra Sezen Aksu taklidine geçerek ünlü sanatçıyla ilk tanışma anısını paylaştı.

Şeref Meselesi dizisinde rol aldığı dönemde Sezen Aksu’nun kendisini aradığını belirten Ovalı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: 'Telefonum çaldı, bilmediğim bir numara. Açtım, ‘Şükrancığım iyi akşamlar’ dedi. ‘Sezen ben.’ Dedim, ‘Kamera şakası herhalde...’ S, S, S diye bir ses geldi, ama konuşmayınca anladım ki gerçekten Sezen Aksu!'

Ovalı, bu noktada Minik Serçe’nin kendine has ses tonunu ve konuşma tarzını taklit ederek stüdyodakileri gülmekten kırdı geçirdi. Sezen Aksu’nun kendisine büyük bir içtenlikle yaklaştığını belirten oyuncu, 'Gerçekten, yüreği bedenine sığmıyor. O kadar samimi ki Sezen Aksu olduğunu unuttum. Hakikaten unutturdu.' diyerek hayranlığını dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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