Minik Serçe ile Tanışma Anı: Şükran Ovalı Kusursuz Sezen Aksu Taklidiyle Stüdyoyu Kırdı Geçirdi!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında sergilediği taklitlerle izleyenleri kahkahaya boğdu. Daha önce sosyal medyada paylaştığı Varyemez Amca taklidiyle dikkat çeken Ovalı, bu kez Sezen Aksu taklidiyle stüdyoyu kırıp geçirdi.
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Ovalı, şu sıralar ATV’de yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde “Özlem Tancı” karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, sempatik tavırları ve taklit yeteneğiyle stüdyodakileri büyülerken, Sezen Aksu ile tanışma anısını anlatırken duygusal anlar yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Selim’in "Önce bir Sezen Aksu taklidi isteyeceğiz ama ondan önce ördek taklidi..." sözleri üzerine Şükran Ovalı, önce Varyemez Amca’nın ünlü repliklerini taklit etti.
Ovalı, daha sonra Sezen Aksu taklidine geçerek ünlü sanatçıyla ilk tanışma anısını paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın