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Akımın Sahibi Geldi: Will Smith ve Tatyana Ali, Yıllar Sonra ‘Anxiety’ Dans Akımında Buluştu!

Akımın Sahibi Geldi: Will Smith ve Tatyana Ali, Yıllar Sonra ‘Anxiety’ Dans Akımında Buluştu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 23:59 Son Güncelleme: 17.03.2025 - 00:07

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Will Smith, TikTok hesabından paylaştığı videoyla The Fresh Prince of Bel-Air dizisindeki eski rol arkadaşı Tatyana Ali ile birlikte “Anxiety” dans akımına katıldı. 

TikTok’ta popüler hale gelen bu trend, dizinin unutulmaz sahnelerinden birini yeniden canlandırıyor. Sahnede, Ashley karakteri (Tatyana Ali) odasında kulaklıkla müzik dinleyerek dans ederken, Will (Will Smith) arkasında onun hareketlerini taklit ediyordu. Bu dans akımı, Doechii’nin “Anxiety” şarkısı eşliğinde tekrar gündeme geldi.

Kaynak: https://people.com/will-smith-tatyana...
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Smith, paylaşımına “Bu dansın trend olması için 35 yıl bekledim” notunu ekledi.

Smith, paylaşımına “Bu dansın trend olması için 35 yıl bekledim” notunu ekledi.

Smith, 5 Mart’ta diziden orijinal sahneyi TikTok’ta paylaşarak, “Sizi izliyorum ve her video bir öncekinden daha iyi! Bu parçayı seviyorum @Doechii. @Tatyana Ali, bunu hatırlıyor musun?” notunu yazmıştı.

Will Smith ve Tatyana Ali’nin bu buluşması, nostalji rüzgârı estirirken “Anxiety” şarkısını da TikTok’ta zirveye taşıdı!

Will Smith ve Tatyana Ali’nin bu buluşması, nostalji rüzgârı estirirken “Anxiety” şarkısını da TikTok’ta zirveye taşıdı!

Siz bu akımı daha önce görmüş müydünüz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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