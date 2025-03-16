Akımın Sahibi Geldi: Will Smith ve Tatyana Ali, Yıllar Sonra ‘Anxiety’ Dans Akımında Buluştu!

Kaynak: https://people.com/will-smith-tatyana...
Will Smith, TikTok hesabından paylaştığı videoyla The Fresh Prince of Bel-Air dizisindeki eski rol arkadaşı Tatyana Ali ile birlikte “Anxiety” dans akımına katıldı.
TikTok’ta popüler hale gelen bu trend, dizinin unutulmaz sahnelerinden birini yeniden canlandırıyor. Sahnede, Ashley karakteri (Tatyana Ali) odasında kulaklıkla müzik dinleyerek dans ederken, Will (Will Smith) arkasında onun hareketlerini taklit ediyordu. Bu dans akımı, Doechii’nin “Anxiety” şarkısı eşliğinde tekrar gündeme geldi.
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Smith, paylaşımına “Bu dansın trend olması için 35 yıl bekledim” notunu ekledi.
Will Smith ve Tatyana Ali’nin bu buluşması, nostalji rüzgârı estirirken “Anxiety” şarkısını da TikTok’ta zirveye taşıdı!
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