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Diyarbakır'a Giden Ekrem İmamoğlu Cinayeti Aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in Babası ile Görüştü

Diyarbakır'a Giden Ekrem İmamoğlu Cinayeti Aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in Babası ile Görüştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 16:23

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Ekrem İmamoğlu son dönemde ülke siyasetinin en çok konuşulan ismi. Hakkındaki soruşturmalar ve diploma meslesi derken kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmaya başlandı. Kendisi düzenlenen programlarla şehirleri gezerek halkla bir araya geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, Diyarbakır'da düzenlenen programla destekçileriyle bir araya geldi. Programda, kızı Rojin Kabaiş'in cinayetinin aydınlatılması için mücadele veren Nizamettin Kabaiş ile görüştü.

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İşte o anlar;

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü hala aydınlatılamadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü hala aydınlatılamadı.

Rojin Kabaiş 27 Eylül günü kaldığı yurttan çıkmasının ardından kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Ölüm nedeni 'boğulma' olarak tespit edilirken 'intihar' ihtimali üzerinde duruldu. 

Baba Nizamettin Kabaiş, rapora göre kızının bedeninde iki erkeğe ait DNA örnekleri bulduğunu ayrıca vücudunda darp izleri gördüğünü söylemişti. Kızlarının intihar edeceğine inanmayan aile, Rojin'in üzerinde bulunan 2 erkek DNA'sının araştırılmasını talep etti.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş o günden beri kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele verse de henüz bir sonuç alamadı.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş o günden beri kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele verse de henüz bir sonuç alamadı.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan yardım isteyen acılı baba 'Kızıma sahip çıkmadılar' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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