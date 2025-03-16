Diyarbakır'a Giden Ekrem İmamoğlu Cinayeti Aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in Babası ile Görüştü

Ekrem İmamoğlu son dönemde ülke siyasetinin en çok konuşulan ismi. Hakkındaki soruşturmalar ve diploma meslesi derken kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmaya başlandı. Kendisi düzenlenen programlarla şehirleri gezerek halkla bir araya geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, Diyarbakır'da düzenlenen programla destekçileriyle bir araya geldi. Programda, kızı Rojin Kabaiş'in cinayetinin aydınlatılması için mücadele veren Nizamettin Kabaiş ile görüştü.