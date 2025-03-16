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MasterChef'in Sempatik Jürisi Danilo Zanna Devlet Korumasındaki 50 Çocuk İçin İftar Yemeği Verdi

MasterChef'in Sempatik Jürisi Danilo Zanna Devlet Korumasındaki 50 Çocuk İçin İftar Yemeği Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 15:48

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Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pek çok ünlü isim iftar yemeği düzenledi. Yıldız Tilbe'nin Gazze'de verdiği 4 bin kişilik iftar yemeği gündem olmuştu. MasterChef'in sempatik jürisi İtalyan şef Danilo Zanna da iftar yemeği verdi. 

Bursa'da devlet korumasında bulunan 50 çocuğu restoranında ağırlayan Danilo Zanna onlarla birlikte yemek de yaptı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın da yer aldığı iftar yemeğini, bakan kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna, lezzetli yemeklerini ve sıcak kişiliğini Türkiye'ye taşıyan bir isim.

Ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna, lezzetli yemeklerini ve sıcak kişiliğini Türkiye'ye taşıyan bir isim.

'Elin Oğlu' isimli programla hayatımıza giren Danilo Zanna, son yıllarda MasterChef programıyla ekranlara geliyor. Türkiye'nin önde gelen şefleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüriliğini yürüttüğü programda sempatik tavırları ile ön plana çıkıyor.

Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Danilo Zanna ülkemize faydalı olmak için de elinden geleni yapıyor.

Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Danilo Zanna ülkemize faydalı olmak için de elinden geleni yapıyor.

Son olarak verdiği bu iftar yemeği ile kalpleri bir kere daha ısıtmayı başardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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