MasterChef'in Sempatik Jürisi Danilo Zanna Devlet Korumasındaki 50 Çocuk İçin İftar Yemeği Verdi

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pek çok ünlü isim iftar yemeği düzenledi. Yıldız Tilbe'nin Gazze'de verdiği 4 bin kişilik iftar yemeği gündem olmuştu. MasterChef'in sempatik jürisi İtalyan şef Danilo Zanna da iftar yemeği verdi.
Bursa'da devlet korumasında bulunan 50 çocuğu restoranında ağırlayan Danilo Zanna onlarla birlikte yemek de yaptı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın da yer aldığı iftar yemeğini, bakan kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna, lezzetli yemeklerini ve sıcak kişiliğini Türkiye'ye taşıyan bir isim.
Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Danilo Zanna ülkemize faydalı olmak için de elinden geleni yapıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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