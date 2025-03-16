MasterChef'in Sempatik Jürisi Danilo Zanna Devlet Korumasındaki 50 Çocuk İçin İftar Yemeği Verdi

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pek çok ünlü isim iftar yemeği düzenledi. Yıldız Tilbe'nin Gazze'de verdiği 4 bin kişilik iftar yemeği gündem olmuştu. MasterChef'in sempatik jürisi İtalyan şef Danilo Zanna da iftar yemeği verdi.

Bursa'da devlet korumasında bulunan 50 çocuğu restoranında ağırlayan Danilo Zanna onlarla birlikte yemek de yaptı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın da yer aldığı iftar yemeğini, bakan kendi sosyal medya hesabından paylaştı.