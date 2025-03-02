İBB Kent Lokantası'nın 40 TL'lik İftar Menüsü İstanbul Halkını Mutlu Etti

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Ekonomik durum, pide fiyatlarından hurma fiyatlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayarak etkisini gösterdi. Bu durum, iftar sofralarının çeşitliliğini ve zenginliğini doğrudan etkiledi. İBB'nin Kent Lokantaları oldukça ilgi görüyor bildiğiniz üzere. Kent Lokantaları'nın Ramazan boyunca iftar menüsü çıkaracağı duyuruldu.
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İBB'nin 4 çeşit yemek bulunan iftar menüsü paylaşıldı ve halkın görüşleri alındı.
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40 TL'ye satılan menüyü hem fiyat hem lezzet hem de çeşit olarak beğenen halk, memnuniyetlerini dile getirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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