Bir KYK Yurdunda Erkek Öğrencilerin İftar İçin Beklediği Kuyruk Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ramazan ayı geldi. Bu süreç oruç tutmak, çalışan bireyler için oldukça zorlu geçebiliyor. Ancak bu zorluk, yurtta kalan öğrenciler için daha da artıyor. Öğrenciler, hem yurtta sunulan yemeklerle yetinmek durumunda kalıyorlar hem de yemek alabilmek için uzun sıralar beklemek zorunda kalıyorlar. Bu durum, onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak yoruyor ve zorluyor. Bu sürecin daha kolay hale getirilmesi için bir çözüm bulunmuş değil.