Bir KYK Yurdunda Erkek Öğrencilerin İftar İçin Beklediği Kuyruk Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ramazan ayı geldi. Bu süreç oruç tutmak, çalışan bireyler için oldukça zorlu geçebiliyor. Ancak bu zorluk, yurtta kalan öğrenciler için daha da artıyor. Öğrenciler, hem yurtta sunulan yemeklerle yetinmek durumunda kalıyorlar hem de yemek alabilmek için uzun sıralar beklemek zorunda kalıyorlar. Bu durum, onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak yoruyor ve zorluyor. Bu sürecin daha kolay hale getirilmesi için bir çözüm bulunmuş değil.
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Bir erkek KYK yurdunda oluşan iftar kuyruğu bir öğrenci tarafından görüntülendi.
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Oruçlarını açabilmek için belki de saatlerce sıra beklemek zorunda kalan öğrencilerin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o kuyruk;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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