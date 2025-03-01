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Murat Övüç Ramazan İçin Yaptığı Yardımı Etkileşim İçin Kullanınca Tepki Çekti

Murat Övüç Ramazan İçin Yaptığı Yardımı Etkileşim İçin Kullanınca Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 20:08

Her hareketiyle adından sıkça söz ettiren Murat Övüç, her zaman gündemde olmayı başaran bir isim. Son olarak Bülent Ersoy ile yaşadığı polemikle gündem olmuştu kendisi hatırlarsanız. 'Bülent'in pırlantaları sahte' diyerek Bülent Ersoy ile takı yarışına girmiş, ardından Ersoy'un evine giderek özür videosu çekmişti. Murat Övüç ilk tanınmaya başladığı yıllarda yardım videoları çekiyordu hatırlarsanız. Fakat insanlara yaptığı yardımları kameraya çekip, kamerada yeterince gözükmediğini düşündüğü şeyleri de sesli bir şekilde söylediği videoları oldukça tepki çekiyordu. Övüç, Ramazan'da da yine benzer bir video ile gündem oldu.

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Murat Övüç, Ramazan kolisi dağıttığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Övüç, Ramazan kolisi dağıttığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

O anlara kimileri "Yardımın gösterişi yapılmaz." diyerek tepki gösterirken kimileri de "Yardım yapsın da nasıl yaparsa yapsın." sözleriyle destekledi.

O anlara kimileri "Yardımın gösterişi yapılmaz." diyerek tepki gösterirken kimileri de "Yardım yapsın da nasıl yaparsa yapsın." sözleriyle destekledi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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