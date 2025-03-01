Murat Övüç Ramazan İçin Yaptığı Yardımı Etkileşim İçin Kullanınca Tepki Çekti

Her hareketiyle adından sıkça söz ettiren Murat Övüç, her zaman gündemde olmayı başaran bir isim. Son olarak Bülent Ersoy ile yaşadığı polemikle gündem olmuştu kendisi hatırlarsanız. 'Bülent'in pırlantaları sahte' diyerek Bülent Ersoy ile takı yarışına girmiş, ardından Ersoy'un evine giderek özür videosu çekmişti. Murat Övüç ilk tanınmaya başladığı yıllarda yardım videoları çekiyordu hatırlarsanız. Fakat insanlara yaptığı yardımları kameraya çekip, kamerada yeterince gözükmediğini düşündüğü şeyleri de sesli bir şekilde söylediği videoları oldukça tepki çekiyordu. Övüç, Ramazan'da da yine benzer bir video ile gündem oldu.