Saç Boyası Sebebiyle Yüzünde Yaralar Çıkan Yıldız Tilbe Konsere Çıkarken Yaralarını Kendi Tarzıyla Kapattı

Yıldız Tilbe, müzik dünyasının en özgün ve kendine has karakterlerinden biridir. Onun eşsiz sesi ve yaratıcı söz yazarlığının yanı sıra, davranışları ve giyim tarzı onu sektörde benzersiz bir figür haline getirdi. Kendi tarzını yaratmayı başaran ve bu tarzıyla dinleyicilerinin kalbine dokunmayı bilen Tilbe, Türk müzik tarihinde adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçı. Kendine özgü duruşu ve tarzıyla, her daim dikkatleri üzerine çeken ve adından söz ettiren Tilbe, sağlık sorunlarına da kendi tarzıyla çözüm buldu.
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Geçtiğimiz günlerde saç boyası sebebiyle yüzünden yaralar çıktığını açıklayan Yıldız Tilbe, konsere çıkarken yaralarını ilginç bir yöntemle kapattı.
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Yaralarına rengarenk bantlar yapıştıran Tilbe, yine gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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