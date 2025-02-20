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TikTok'un "Bugün Çocukluğumla Buluştum" Akımına Dahil Olan Dilan Polat Annesinin Cinayetini Sil Baştan Anlattı

TikTok'un "Bugün Çocukluğumla Buluştum" Akımına Dahil Olan Dilan Polat Annesinin Cinayetini Sil Baştan Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 23:21

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TikTok'ta pek çok video akımına rastlıyoruz. Son dönemde de 'Çocukluğumla Buluştum' başlıklı videolar bir akıma dönüştü. İnsanlar çocukluklarıyla karşılıklı oturup konuştukları bir kurguyu paylaşıyor. Bu akımla özellikle çocukluk travmalarını ve yetişkinlik dönemlerinde bu travmaların izlerini ya da bu travmalarla nasıl bahsettiklerini ortaya koyuyorlar. Sosyal medyadaki hiçbir akımı kaçırmayan Dilan Polat bu akıma da dahil oldu elbette.

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Dilan Polat, daha önce de pek çok programda anlattığı trajik öyküsünü anlattı.

Dilan Polat, daha önce de pek çok programda anlattığı trajik öyküsünü anlattı.

Annesi, babası tarafından öldürüldükten sonra hayatı tamamen değişen Polat, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Annesi, babası tarafından öldürüldükten sonra hayatı tamamen değişen Polat, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İşte o video;

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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