TikTok'un "Bugün Çocukluğumla Buluştum" Akımına Dahil Olan Dilan Polat Annesinin Cinayetini Sil Baştan Anlattı

TikTok'ta pek çok video akımına rastlıyoruz. Son dönemde de 'Çocukluğumla Buluştum' başlıklı videolar bir akıma dönüştü. İnsanlar çocukluklarıyla karşılıklı oturup konuştukları bir kurguyu paylaşıyor. Bu akımla özellikle çocukluk travmalarını ve yetişkinlik dönemlerinde bu travmaların izlerini ya da bu travmalarla nasıl bahsettiklerini ortaya koyuyorlar. Sosyal medyadaki hiçbir akımı kaçırmayan Dilan Polat bu akıma da dahil oldu elbette.