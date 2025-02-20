İstanbul’da Beliren Pembe Bulutlar Akıllara Şeyma Subaşı’nın “Pinky Clouds” Vurgusunu Getirince X Şenlendi!
İstanbul’da Beliren Pembe Bulutlar Akıllara Şeyma Subaşı’nın “Pinky Clouds” Vurgusunu Getirince X Şenlendi!
Birkaç hafta önce İstanbul'a gelen ve geçtiğimiz gün Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olan Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara attığı taşla gündeme gelmişti.
'Ben o kızlar gibi değildim' çıkışında bulunan Subaşı, özel jetlerden atılan fotoğraflarla ilgili de kendisini aklayan bir 'pinky clouds paylaşıyordum ben, hep bir kibarlık' açıklamasında bulunmuştu.
Şeyma Subaşı'nın viral olan açıklamasının üzerine İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, akıllara yalnızca tarihe geçecek o cümleleri getirdi. X de haliyle büyük şenlendi! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.
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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı olay aşk ve evlilikle giren Şeyma Subaşı, boşanmadan sonra da gündemimizde kalmayı başardı.
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Arada birçok olay yaşandı, Şeyma evlendi boşandı. Aşk küstü, içine döndü. Kuran'ı üç kez hatim etti, meditasyonlara başvurdu.
Hatta birkaç hafta önce İstanbul'a ayak basar basmaz da bir küçük tarih turu yapmış, Marlon'u da Galata Kulesi'ne çıkarmıştı.
Kızı Melisa'dan güzellik sektörüne hızlı girişi ve yeni markasına kadar hayatında olup biten birçok gelişmeden bahseden Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara büyük taş atmıştı.
Bu açıklamasında özellikle dikkat çeken kısım ise Şeyma Subaşı'nın özel jetlerdeyken neyi paylaştığına yaptığı vurguydu.
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Kaçıranlar için o tarihe geçecek açıklamayı şöyle bırakalım...
Ne tesadüftür ki Şeyma Subaşı'nın "Pinky clouds" açıklamasının üstüne İstanbul’da gece saatlerinde pembe bulut kümeleri görüldü.
Gelin, kimler neler demiş beraber bakalım! 😂
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Konunu X'te hızla yayıldığını gören Şeyma Subaşı'nın etkileşimi almışken konuya hemen nasıl dahil olduğunu da unutmayalım! 😂
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Ardından X'te pembe bulutlar haberinin hemen altında kendisi hakkında yazılan yorumları bir çırpıda derledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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