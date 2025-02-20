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İstanbul’da Beliren Pembe Bulutlar Akıllara Şeyma Subaşı’nın “Pinky Clouds” Vurgusunu Getirince X Şenlendi!

İstanbul’da Beliren Pembe Bulutlar Akıllara Şeyma Subaşı’nın “Pinky Clouds” Vurgusunu Getirince X Şenlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.02.2025 - 20:56

Birkaç hafta önce İstanbul'a gelen ve geçtiğimiz gün Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olan Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara attığı taşla gündeme gelmişti. 

'Ben o kızlar gibi değildim' çıkışında bulunan Subaşı, özel jetlerden atılan fotoğraflarla ilgili de kendisini aklayan bir 'pinky clouds paylaşıyordum ben, hep bir kibarlık' açıklamasında bulunmuştu. 

Şeyma Subaşı'nın viral olan açıklamasının üzerine İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, akıllara yalnızca tarihe geçecek o cümleleri getirdi. X de haliyle büyük şenlendi! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.

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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı olay aşk ve evlilikle giren Şeyma Subaşı, boşanmadan sonra da gündemimizde kalmayı başardı.

Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı olay aşk ve evlilikle giren Şeyma Subaşı, boşanmadan sonra da gündemimizde kalmayı başardı.

Son yılların en merak edilen ve popüler sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Şeyma Subaşı'nın attığı her adım, yaşadığı her aşk ve yaptığı her açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Arada birçok olay yaşandı, Şeyma evlendi boşandı. Aşk küstü, içine döndü. Kuran'ı üç kez hatim etti, meditasyonlara başvurdu.

Arada birçok olay yaşandı, Şeyma evlendi boşandı. Aşk küstü, içine döndü. Kuran'ı üç kez hatim etti, meditasyonlara başvurdu.

Fakat bu içine dönme hali beklenildiği üzere çok uzun sürmedi. Yaralarını hemencecik saran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda yine aşık oldu. Bu sefer Brezilyalı model Marlon'u hepimize takdim eden Şeyma Subaşı, hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığının altını çizmiş, aşkını dağlara tepelere haykırmıştı.

Hatta birkaç hafta önce İstanbul'a ayak basar basmaz da bir küçük tarih turu yapmış, Marlon'u da Galata Kulesi'ne çıkarmıştı.

Hatta birkaç hafta önce İstanbul'a ayak basar basmaz da bir küçük tarih turu yapmış, Marlon'u da Galata Kulesi'ne çıkarmıştı.

Ne zaman buraya gelse huyudur, birkaç programa da konuk oldu Şeyma Subaşı. Daha yeni Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olmuş, açıklamalarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Kızı Melisa'dan güzellik sektörüne hızlı girişi ve yeni markasına kadar hayatında olup biten birçok gelişmeden bahseden Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara büyük taş atmıştı.

Kızı Melisa'dan güzellik sektörüne hızlı girişi ve yeni markasına kadar hayatında olup biten birçok gelişmeden bahseden Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara büyük taş atmıştı.

'Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum' açıklamasında bulunan Şeyma Subaşı, 'Ben şimdiki kızlar gibi değilim' vurgusuyla geçmişi yeniden masaya yatırmamıza sebep olmuştu.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu açıklamasında özellikle dikkat çeken kısım ise Şeyma Subaşı'nın özel jetlerdeyken neyi paylaştığına yaptığı vurguydu.

Bu açıklamasında özellikle dikkat çeken kısım ise Şeyma Subaşı'nın özel jetlerdeyken neyi paylaştığına yaptığı vurguydu.

Özel uçaktan mı koymuşum? Pinky clouds hani pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, yine orada hep böyle bir kindness, hep bir kibarlık, cuteness, hani be nice, be cool!' ifadelerini kullanmıştı. Bu İngilizce kelimelerle harmanlanmış, özel jetlerden şimdiki influencer'lardan daha farklı bir şey paylaşmış gibi lanse ettiği cümle epey güldürmüştü.

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Kaçıranlar için o tarihe geçecek açıklamayı şöyle bırakalım...

Ne tesadüftür ki Şeyma Subaşı'nın "Pinky clouds" açıklamasının üstüne İstanbul’da gece saatlerinde pembe bulut kümeleri görüldü.

Ne tesadüftür ki Şeyma Subaşı'nın "Pinky clouds" açıklamasının üstüne İstanbul’da gece saatlerinde pembe bulut kümeleri görüldü.

Birçok hesap tarafından paylaşılan, pamuk şekere benzeyen pembe bulutlar akıllara direkt Şeyma Subaşı'nın daha yeni oldukça 'cringe' bulunmuş açıklamasını getirince de X keyifle şenlendi!

Gelin, kimler neler demiş beraber bakalım! 😂

Gelin, kimler neler demiş beraber bakalım! 😂
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Konunu X'te hızla yayıldığını gören Şeyma Subaşı'nın etkileşimi almışken konuya hemen nasıl dahil olduğunu da unutmayalım! 😂

Konunu X'te hızla yayıldığını gören Şeyma Subaşı'nın etkileşimi almışken konuya hemen nasıl dahil olduğunu da unutmayalım! 😂

Eski zamanlardan kalma 'özel jetten pembe bulutlara baktığı' bir pozunu Instagram hikayesinde paylaştı kendisi.

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Ardından X'te pembe bulutlar haberinin hemen altında kendisi hakkında yazılan yorumları bir çırpıda derledi.

Ardından X'te pembe bulutlar haberinin hemen altında kendisi hakkında yazılan yorumları bir çırpıda derledi.

Üstüne de 'Anlaşıyoruz ne güzel' notunu düşerek yine olayı tutabileceği en pozitif yerden tuttu! Bu pembeliğe de o yakışırdı zaten, ne yalan söyleyelim goygoyunu bile özlemişiz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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