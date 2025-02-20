İstanbul’da Beliren Pembe Bulutlar Akıllara Şeyma Subaşı’nın “Pinky Clouds” Vurgusunu Getirince X Şenlendi!

Birkaç hafta önce İstanbul'a gelen ve geçtiğimiz gün Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olan Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara attığı taşla gündeme gelmişti.

'Ben o kızlar gibi değildim' çıkışında bulunan Subaşı, özel jetlerden atılan fotoğraflarla ilgili de kendisini aklayan bir 'pinky clouds paylaşıyordum ben, hep bir kibarlık' açıklamasında bulunmuştu.

Şeyma Subaşı'nın viral olan açıklamasının üzerine İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, akıllara yalnızca tarihe geçecek o cümleleri getirdi. X de haliyle büyük şenlendi! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.