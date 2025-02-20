Canımıza Tak Ettirmeden Vazgeçmeyecek: Devasa Güllerin Sibel Can'ı Yuttuğu Muhteşem Elbise Dillere Fena Düştü!
Canımıza Tak Ettirmeden Vazgeçmeyecek: Devasa Güllerin Sibel Can'ı Yuttuğu Muhteşem Elbise Dillere Fena Düştü!
Özellikle son birkaç aydır gerek sahne gerek fotoğraf çekimleri için seçtiği kombinlerle gündeme gelen Sibel Can, sosyal medya kullanıcılarının büyük diline düşüyor biliyorsunuz.
Her biri bir öncekinden daha beter, eski assolist kombinleriyle alakası olmayan elbiseler tercih eden Sibel Can, bugün de yepyeni bir tasarımla günümüze renk kattı. 😂
Bu sefer de devasa güllerin kendisini yuttuğu bir elbise giyen Sibel Can, yine ve yeniden sevenlerinin 'Modacını değiş' ikazlarından yırtamadı!
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Sibel Can, her biri dillere pelesenk şarkılarıyla hiç şüphesiz ülkenin en kıymetli seslerinden biri!
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En başından bu yana ilk değil belki ama her şeyi başlatan, sosyal medyada Sibel Can'ın tarzının masaya yatırılmasına sebep olan elbise ise bu aşağıda gördüğünüz!
Vefat etmeden önce tüm sahne kıyafetlerini Nur Yerlitaş'a diktiren Sibel Can, özellikle son zamanlarda peş peşe göz kanatan kombinlerle karşımıza çıktı.
En son dün, Didem Soydan platini bir peruk takıp kürklü elbisesiyle poz kesen Sibel Can yine tepki çekmişti.
Birkaç saat önce Sibel Can'dan yepyeni bir kombin pozu daha geldi! Bu sefer de devasa güllerin içinde kaybolan bir Sibel Can'a şahitlik ettik.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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