Canımıza Tak Ettirmeden Vazgeçmeyecek: Devasa Güllerin Sibel Can'ı Yuttuğu Muhteşem Elbise Dillere Fena Düştü!

Özellikle son birkaç aydır gerek sahne gerek fotoğraf çekimleri için seçtiği kombinlerle gündeme gelen Sibel Can, sosyal medya kullanıcılarının büyük diline düşüyor biliyorsunuz.

Her biri bir öncekinden daha beter, eski assolist kombinleriyle alakası olmayan elbiseler tercih eden Sibel Can, bugün de yepyeni bir tasarımla günümüze renk kattı. 😂

Bu sefer de devasa güllerin kendisini yuttuğu bir elbise giyen Sibel Can, yine ve yeniden sevenlerinin 'Modacını değiş' ikazlarından yırtamadı!