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Canımıza Tak Ettirmeden Vazgeçmeyecek: Devasa Güllerin Sibel Can'ı Yuttuğu Muhteşem Elbise Dillere Fena Düştü!

Canımıza Tak Ettirmeden Vazgeçmeyecek: Devasa Güllerin Sibel Can'ı Yuttuğu Muhteşem Elbise Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.02.2025 - 19:47

Özellikle son birkaç aydır gerek sahne gerek fotoğraf çekimleri için seçtiği kombinlerle gündeme gelen Sibel Can, sosyal medya kullanıcılarının büyük diline düşüyor biliyorsunuz. 

Her biri bir öncekinden daha beter, eski assolist kombinleriyle alakası olmayan elbiseler tercih eden Sibel Can, bugün de yepyeni bir tasarımla günümüze renk kattı. 😂

Bu sefer de devasa güllerin kendisini yuttuğu bir elbise giyen Sibel Can, yine ve yeniden sevenlerinin 'Modacını değiş' ikazlarından yırtamadı!

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Sibel Can, her biri dillere pelesenk şarkılarıyla hiç şüphesiz ülkenin en kıymetli seslerinden biri!

Sibel Can, her biri dillere pelesenk şarkılarıyla hiç şüphesiz ülkenin en kıymetli seslerinden biri!

Bugüne dek daima güzelliği, assolist halleri ve şahane sahne kombini seçimleriyle konuştuğumuz ünlü şarkıcı, son zamanlarda sık sık elbise seçimi sebebiyle yerin dibine sokuluyor, belki denk gelmişsinizdir.

En başından bu yana ilk değil belki ama her şeyi başlatan, sosyal medyada Sibel Can'ın tarzının masaya yatırılmasına sebep olan elbise ise bu aşağıda gördüğünüz!

En başından bu yana ilk değil belki ama her şeyi başlatan, sosyal medyada Sibel Can'ın tarzının masaya yatırılmasına sebep olan elbise ise bu aşağıda gördüğünüz!

Birkaç ay önce bir konserinde sahneye operadan fırlamış gibi gözüken kabarık elbiseyle çıkan Sibel Can, sevenlerine 'Bu ne şimdi?' dedirtmiş, modacı mevzusunun su üstüne çıkmasına sebep olmuştu.

Vefat etmeden önce tüm sahne kıyafetlerini Nur Yerlitaş'a diktiren Sibel Can, özellikle son zamanlarda peş peşe göz kanatan kombinlerle karşımıza çıktı.

Vefat etmeden önce tüm sahne kıyafetlerini Nur Yerlitaş'a diktiren Sibel Can, özellikle son zamanlarda peş peşe göz kanatan kombinlerle karşımıza çıktı.

Her seçimi bir öncekinden daha beter olan ünlü şarkıcının sık sık Nur Yerlitaş zamanında giydiği, üstüne cuk oturan, asalet akan elbiseler hatırlatıldı. Birkaç gün önce ise yeni albümü Drama'nın fotoğraf çekimlerinden kareleri peş peşe paylaşmaya başlamıştı.

En son dün, Didem Soydan platini bir peruk takıp kürklü elbisesiyle poz kesen Sibel Can yine tepki çekmişti.

En son dün, Didem Soydan platini bir peruk takıp kürklü elbisesiyle poz kesen Sibel Can yine tepki çekmişti.

Çağa ayak uydurayım derken binbir türlü kombin ve imaj deneyen Sibel Can'ın bu çabaların hiçbirine aslında ihtiyacı olmadığı hatırlatılsa da Sibel Can bildiğini okumaya devam edecek gibi gözüküyordu.

Didem Soydan'dan esinlenilmiş o Sibel Can kombinine gelen yorumlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Birkaç saat önce Sibel Can'dan yepyeni bir kombin pozu daha geldi! Bu sefer de devasa güllerin içinde kaybolan bir Sibel Can'a şahitlik ettik.

Birkaç saat önce Sibel Can'dan yepyeni bir kombin pozu daha geldi! Bu sefer de devasa güllerin içinde kaybolan bir Sibel Can'a şahitlik ettik.

Gelinen durumu gören sosyal medya kullanıcıları da yine yerinde duramadı tabii... Hazırsanız gelin, şu sıralar tarz konusunda inatla çığır açan (!) Sibel Can'ın yeni gül denemesine gelen yorumlara beraber bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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