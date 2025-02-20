Pembe Peluş Şapkasıyla Kıraathaneye Gidip Ortama Gereğinden Hızlı Adapte Olan Aleyna Tilki Dayılarla Poz Verdi
Pembe Peluş Şapkasıyla Kıraathaneye Gidip Ortama Gereğinden Hızlı Adapte Olan Aleyna Tilki Dayılarla Poz Verdi
Geçtiğimiz aylarda uzun bir aranın ardından 'Bekleyenim' isimli yeni single'ını piyasaya süren Aleyna Tilki, uzunca bir süre şarkının klibinden paylaştığı pozlarla gündeme gelmişti.
'Bekleyenim'in klibinde hayalet makyajı tercih edip birbirinden ilginç kombinler seçen Tilki'nin paylaştığı her fotoğraf binlerce yorum almış, tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olmuştu.
Aleyna Tilki, bu sefer soluğu kıraathanede almaya karar verdi! Pembe peluş şapkasıyla kıraathaneye giriş yapıp dayılarla tarihe kazınacak pozlar çektiren Aleyna goygoyculara büyük malzeme verdi! 😂
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2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, kısa süre içerisinde pop dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi.
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Başlarda çok göz önünde olan Tilki, bir süre sonra Amerika'yla İstanbul arasında mekik dokuduğu magazin dünyasından daha uzak bir hayat tarzı tercih etti.
Geçtiğimiz aylarda sektöre ve sektördeki hemcinslerine oldukça ağır bir sitemde bulunan ünlü şarkıcı işlerinin bile isteye engellendiğini iddia etmişti.
"Bekleyenim" bekleyenleri tarafından gerçekten de çok beğenildi. Kısa sürede en çok dinlenen şarkılar listesine giren parçasının klibi de ayrı olay olmuştu.
En son yine klibinden karelerle dikkat çeken Aleyna, bu sefer soluğu kıraathanede almaya karar verdi! 😂
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Dayılarla çektirdiği poz ise an itibariyle magazin tarihine kazındı diyebiliriz!
Kıraathanedeki mümkün her aynada bir poz veren Aleyna Tilki, selfie çekerken oradaki vatandaşlardan birine de talimat verdi!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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