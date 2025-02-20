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Pembe Peluş Şapkasıyla Kıraathaneye Gidip Ortama Gereğinden Hızlı Adapte Olan Aleyna Tilki Dayılarla Poz Verdi

Pembe Peluş Şapkasıyla Kıraathaneye Gidip Ortama Gereğinden Hızlı Adapte Olan Aleyna Tilki Dayılarla Poz Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.02.2025 - 18:46

Geçtiğimiz aylarda uzun bir aranın ardından 'Bekleyenim' isimli yeni single'ını piyasaya süren Aleyna Tilki, uzunca bir süre şarkının klibinden paylaştığı pozlarla gündeme gelmişti. 

'Bekleyenim'in klibinde hayalet makyajı tercih edip birbirinden ilginç kombinler seçen Tilki'nin paylaştığı her fotoğraf binlerce yorum almış, tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olmuştu. 

Aleyna Tilki, bu sefer soluğu kıraathanede almaya karar verdi! Pembe peluş şapkasıyla kıraathaneye giriş yapıp dayılarla tarihe kazınacak pozlar çektiren Aleyna goygoyculara büyük malzeme verdi! 😂

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2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, kısa süre içerisinde pop dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi.

2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, kısa süre içerisinde pop dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Cevapsız Çınlama'yla yakaladığı başarıyı O Sen Olsan Bari'yle beraber ikiye katlayan Aleyna, sektöre girdiğinde henüz gencecik bir kız olmasına rağmen rakiplerine 'Ben buradayım' demeyi başardı.

Başlarda çok göz önünde olan Tilki, bir süre sonra Amerika'yla İstanbul arasında mekik dokuduğu magazin dünyasından daha uzak bir hayat tarzı tercih etti.

Başlarda çok göz önünde olan Tilki, bir süre sonra Amerika'yla İstanbul arasında mekik dokuduğu magazin dünyasından daha uzak bir hayat tarzı tercih etti.

Fakat sosyal medya paylaşımları her zaman gündemin tam da göbeğine oturdu. Kimi zaman kombinleriyle eleştirildi, kimi zaman içten çocuksu halleri çok samimi geldi.

Geçtiğimiz aylarda sektöre ve sektördeki hemcinslerine oldukça ağır bir sitemde bulunan ünlü şarkıcı işlerinin bile isteye engellendiğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz aylarda sektöre ve sektördeki hemcinslerine oldukça ağır bir sitemde bulunan ünlü şarkıcı işlerinin bile isteye engellendiğini iddia etmişti.

Ortalığı da epey karıştırmıştı hatta. Hadise, Ece Seçkin, Demet Akalın, Hande Yener gibi birçok ismi harekete geçiren sitem, bir dönem magazinin odak noktası olmuştu. Zaman içerisinde yaralarını saran ve konserlerine de ufak ufak geri dönen Aleyna, en son 'Bekleyenim' isimli yeni şarkısını piyasaya sürmüştü.

"Bekleyenim" bekleyenleri tarafından gerçekten de çok beğenildi. Kısa sürede en çok dinlenen şarkılar listesine giren parçasının klibi de ayrı olay olmuştu.

"Bekleyenim" bekleyenleri tarafından gerçekten de çok beğenildi. Kısa sürede en çok dinlenen şarkılar listesine giren parçasının klibi de ayrı olay olmuştu.

Klip için hayalet makyajı yaptıran ve birbirinden ilginç kombinler denemiş, her paylaşımında da tüm gözleri üzerine çekmeyi, kendinden bahsettirmeyi başarmıştı.

En son yine klibinden karelerle dikkat çeken Aleyna, bu sefer soluğu kıraathanede almaya karar verdi! 😂

En son yine klibinden karelerle dikkat çeken Aleyna, bu sefer soluğu kıraathanede almaya karar verdi! 😂

Tam da kıraathaneye uygun bir kombin seçen şarkıcı ortama bir kot, bir tişört ve kafasına geçirdiği pembe peluş şapkayla giriş yaptı!

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Dayılarla çektirdiği poz ise an itibariyle magazin tarihine kazındı diyebiliriz!

Dayılarla çektirdiği poz ise an itibariyle magazin tarihine kazındı diyebiliriz!

Ortama oldukça hızlı adapte olan Aleyna Tilki, kıraathaneye yakışır şekilde bacak bacak üstüne attı, 'dayı' duruşu sergilemeyi de ihmal etmedi! Çayı da hemen yanı başındaydı üstelik.

Kıraathanedeki mümkün her aynada bir poz veren Aleyna Tilki, selfie çekerken oradaki vatandaşlardan birine de talimat verdi!

Kıraathanedeki mümkün her aynada bir poz veren Aleyna Tilki, selfie çekerken oradaki vatandaşlardan birine de talimat verdi!

Aleyna flaşı aynaya patlatarak poz verirken, arkadaki vatandaşta kendini çeken Aleyna Tilki'yi çekti! Bugün oldukça keyifli ve bambaşka bir deneyim yaşadığı bir gün geçirdi yani anlayacağınız... Fotoğraflar hızla yayılınca sosyal medya kullanıcılarının dilinden de kurtulamadı tabii! Goygoyculara malzemeyi kendi elleriyle verdi... 😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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