Hande Erçel'in Aşk Paylaşımlarını Görmezden Gelen Hakan Sabancı, "Ayrılmadık" Mesajını Çok Net Verdi!
Hande Erçel'in Aşk Paylaşımlarını Görmezden Gelen Hakan Sabancı, "Ayrılmadık" Mesajını Çok Net Verdi!
Birkaç aydır Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları dolanıyordu biliyorsunuz. Rüzgara Bırak filmindeki iddiaları sahneler sebebiyle bir kriz yaşandığı düşünülürken Hakan Sabancı'nın doğum gününü yalnızca ailesiyle geçirip Hande Erçel'in aşk dolu paylaşımlarını kale almaması da iyice göze batmıştı.
Hakan Sabancı, Gel Konuşalım yayınında ayrılmadıklarını belirtmişti ama geçtiğimiz saatlerde küçük bir tribin ardından işlerin tatlıya bağlandığı net ortaya çıktı!
Hande ve Hakan soluğu İspanya'da aldı. Gelin, detaylara beraber bakalım!
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2.5 yılı aşkın süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel son zamanlarda hemen hemen hiç birlikte görüntülenmedi.
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Derken 14 Şubat geldi çattı! Sabancı ve Erçel için 14 Şubat yalnızca sevgililer gününden ibaret değil, aynı zamanda Hakan'ın da doğum günü.
Bir de üstüne Hande Erçel'den saatlerce herhangi bir paylaşım gelmedi. Aksine aynı gün yayına giren Rüzgara Bırak filminden kareler paylaşmıştı Erçel.
Tüm bunların sebebinin de Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ile Barış Arduç'un ekstra samimi, ateşli sahneleri olduğu düşünülüyordu.
Derken Hakan Sabancı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuyla ilgili ilk ve tek açıklamasını yaptı. Ayrılığı yalanlayan Sabancı'nın "Fazla zorluyorsunuz" uyarısı da kafa karıştırmıştı.
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Sanıyoruz ki bir küçük Sabancı tribinin ardından işler tatlıya bağlandı! Geçtiğimiz saatlerde ilk hikaye Hande Erçel'den İspanya sokaklarında geldi.
Hande'den birkaç saat sonra da Hakan Sabancı, Manchester City - Real Madrid maçından bir hikaye paylaştı ve sevdiceği de yanı başındaydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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