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Hande Erçel'in Aşk Paylaşımlarını Görmezden Gelen Hakan Sabancı, "Ayrılmadık" Mesajını Çok Net Verdi!

Hande Erçel'in Aşk Paylaşımlarını Görmezden Gelen Hakan Sabancı, "Ayrılmadık" Mesajını Çok Net Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2025 - 23:37

Birkaç aydır Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları dolanıyordu biliyorsunuz. Rüzgara Bırak filmindeki iddiaları sahneler sebebiyle bir kriz yaşandığı düşünülürken Hakan Sabancı'nın doğum gününü yalnızca ailesiyle geçirip Hande Erçel'in aşk dolu paylaşımlarını kale almaması da iyice göze batmıştı. 

Hakan Sabancı, Gel Konuşalım yayınında ayrılmadıklarını belirtmişti ama geçtiğimiz saatlerde küçük bir tribin ardından işlerin tatlıya bağlandığı net ortaya çıktı!

Hande ve Hakan soluğu İspanya'da aldı. Gelin, detaylara beraber bakalım!

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2.5 yılı aşkın süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel son zamanlarda hemen hemen hiç birlikte görüntülenmedi.

2.5 yılı aşkın süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel son zamanlarda hemen hemen hiç birlikte görüntülenmedi.

Bu ikili başından beri hiçbir zaman dakika başı paylaşım yapanlardan olmadı. Yine de beraber davetlerde boy gösterir, her zaman da şıklıklarıyla isimlerinden söz ettirirlerdi. Uzunca bir süre ne Hande'den ne de Hakan'dan ses çıkmayınca ayrılık dedikoduları kol gezmeye başlamıştı.

Derken 14 Şubat geldi çattı! Sabancı ve Erçel için 14 Şubat yalnızca sevgililer gününden ibaret değil, aynı zamanda Hakan'ın da doğum günü.

Derken 14 Şubat geldi çattı! Sabancı ve Erçel için 14 Şubat yalnızca sevgililer gününden ibaret değil, aynı zamanda Hakan'ın da doğum günü.

Ve normalde, Hande Erçel'in sabahın erken saatlerinde yapılan paylaşımlarına hatta beraber yapılan kutlamalara şahitlik etmeye alışığız... Dolayısıyla Hakan Sabancı doğum gününün yalnızca 'aile arasında' kutlandığının altını çizince paylaşımları, ayrılık dedikodularının tuzu biberi olmuştu.

Bir de üstüne Hande Erçel'den saatlerce herhangi bir paylaşım gelmedi. Aksine aynı gün yayına giren Rüzgara Bırak filminden kareler paylaşmıştı Erçel.

Bir de üstüne Hande Erçel'den saatlerce herhangi bir paylaşım gelmedi. Aksine aynı gün yayına giren Rüzgara Bırak filminden kareler paylaşmıştı Erçel.

Akşam saatlerinde ise 'geç olsun güç olmasın' dediğimiz türden paylaşımlar gelmişti nihaye! 1 değil, 2 değil tam 3 hikaye paylaşarak Hakan'ın hem sevgililer gününü hem de doğum gününü kutlayan Hande Erçel kale alınmamıştı.

Tüm bunların sebebinin de Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ile Barış Arduç'un ekstra samimi, ateşli sahneleri olduğu düşünülüyordu.

Tüm bunların sebebinin de Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ile Barış Arduç'un ekstra samimi, ateşli sahneleri olduğu düşünülüyordu.

Mutlaka izlemiş veya sosyal medyada denk gelmişsinizdir, Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahnesi X'i büyük sallamıştı.

Derken Hakan Sabancı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuyla ilgili ilk ve tek açıklamasını yaptı. Ayrılığı yalanlayan Sabancı'nın "Fazla zorluyorsunuz" uyarısı da kafa karıştırmıştı.

Derken Hakan Sabancı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuyla ilgili ilk ve tek açıklamasını yaptı. Ayrılığı yalanlayan Sabancı'nın "Fazla zorluyorsunuz" uyarısı da kafa karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Sanıyoruz ki bir küçük Sabancı tribinin ardından işler tatlıya bağlandı! Geçtiğimiz saatlerde ilk hikaye Hande Erçel'den İspanya sokaklarında geldi.

Sanıyoruz ki bir küçük Sabancı tribinin ardından işler tatlıya bağlandı! Geçtiğimiz saatlerde ilk hikaye Hande Erçel'den İspanya sokaklarında geldi.

Hande'den birkaç saat sonra da Hakan Sabancı, Manchester City - Real Madrid maçından bir hikaye paylaştı ve sevdiceği de yanı başındaydı.

Hande'den birkaç saat sonra da Hakan Sabancı, Manchester City - Real Madrid maçından bir hikaye paylaştı ve sevdiceği de yanı başındaydı.

Mesele her neydiyse kapandı, tatillere bile çıkıldı anlayacağınız! Ayrılık yok mesajı çok net verildiğine göre yeni kaosların patlak vermesini beklemeye devam edebiliriz...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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