Hande Erçel'i Kale Bile Almamıştı: Hakan Sabancı, Ayrılık İddiası Hakkında İlk Kez Konuştu!
Hande Erçel'i Kale Bile Almamıştı: Hakan Sabancı, Ayrılık İddiası Hakkında İlk Kez Konuştu!
Hande Erçel'in Barış Arduç'la beraber başrolünde yer aldığı, Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmi büyük ses getirdi. 14 Şubat'ta yayınlanan filmdeki aşk sahneleri ise olay olmuştu.
14 Şubat aynı zamanda Hande Erçel'in biricik aşkı Hakan Sabancı'nın da doğum günüydü. Doğum gününü yalnızca ailesiyle kutladığını gösteren paylaşımlar yapan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in sevgililer günü hikayesini de doğum günü kutlamasını da kale almayınca ayrılık dedikoduları kol gezmeye başlamıştı.
Hakan Sabancı, ayrılık hakkında ilk açıklamasını TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına yaptı. Ayrılığı yalanlayan Sabancı'nın bir de dikkat çeken ifadesi oldu...
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14 Şubat'ta yayınlanan, Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi büyük ses getirdi!
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Hande Erçel'in kariyerinin top noktasına ulaştığı şu günlerde filmin 14 Şubat'ta yayınlanması ise bazı dedikoduları beraberinde getirmişti.
Fakat bu sene öyle olmadı. Hakan Sabancı, sabahın ilk saatlerinden itibaren doğum gününü yalnızca ailesiyle kutladığının sinyalini veren paylaşımları bulunmuştu.
Hande Erçel'den de ses seda çıkmayınca, bir de üstüne uzunca bir süredir beraber görüntülenmedikleri de hesaba katıldığında ikilinin ayrıldığına kanaat getirilmişti.
Beklenen paylaşım akşam saatlerinde gelmişti. Sessizliğini nihayet bozan Hande Erçel, Instagram hikayelerinde aşka gelmiş üç poz birden paylaşarak hem doğum günü hem de sevgililer günü kutlamıştı.
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Tam her şey yolunda, ayrılmamışlar demiştik ki Hakan Sabancı, Hande Erçel'in hiçbir paylaşımını kale almadı...
Ayrılık iddiası hakkında ilk kez TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuşan Hakan Sabancı, ayrılığı yalanladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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