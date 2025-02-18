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Hande Erçel'i Kale Bile Almamıştı: Hakan Sabancı, Ayrılık İddiası Hakkında İlk Kez Konuştu!

Hande Erçel'i Kale Bile Almamıştı: Hakan Sabancı, Ayrılık İddiası Hakkında İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2025 - 11:30

Hande Erçel'in Barış Arduç'la beraber başrolünde yer aldığı, Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmi büyük ses getirdi. 14 Şubat'ta yayınlanan filmdeki aşk sahneleri ise olay olmuştu. 

14 Şubat aynı zamanda Hande Erçel'in biricik aşkı Hakan Sabancı'nın da doğum günüydü. Doğum gününü yalnızca ailesiyle kutladığını gösteren paylaşımlar yapan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in sevgililer günü hikayesini de doğum günü kutlamasını da kale almayınca ayrılık dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. 

Hakan Sabancı, ayrılık hakkında ilk açıklamasını TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına yaptı. Ayrılığı yalanlayan Sabancı'nın bir de dikkat çeken ifadesi oldu...

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14 Şubat'ta yayınlanan, Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi büyük ses getirdi!

14 Şubat'ta yayınlanan, Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi büyük ses getirdi!

İkilinin inanılmaz uyumu ve nefes kesen aşk sahneleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Özellikle de sevişme sahnesi X'te epey olay yaratmış, yorum yağmuruna tutulmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Erçel'in kariyerinin top noktasına ulaştığı şu günlerde filmin 14 Şubat'ta yayınlanması ise bazı dedikoduları beraberinde getirmişti.

Hande Erçel'in kariyerinin top noktasına ulaştığı şu günlerde filmin 14 Şubat'ta yayınlanması ise bazı dedikoduları beraberinde getirmişti.

Dedikoduların 14 Şubat'ın sevgililer gününün yanında Hakan Sabancı'nın da doğum günü olması sebebiyle çıkmıştı. Yıllardır alıştık, 14 Şubat Hakan ve Hande için ekstra özel bir gün ve genelde o günü yan yana, bol sosyal medya paylaşımıyla geçiriyorlar...

Fakat bu sene öyle olmadı. Hakan Sabancı, sabahın ilk saatlerinden itibaren doğum gününü yalnızca ailesiyle kutladığının sinyalini veren paylaşımları bulunmuştu.

Fakat bu sene öyle olmadı. Hakan Sabancı, sabahın ilk saatlerinden itibaren doğum gününü yalnızca ailesiyle kutladığının sinyalini veren paylaşımları bulunmuştu.

Kaçıranlar için Sabancıların aile kutlamasının detayları da bu içeriğimizde mevcut:

Hande Erçel'den de ses seda çıkmayınca, bir de üstüne uzunca bir süredir beraber görüntülenmedikleri de hesaba katıldığında ikilinin ayrıldığına kanaat getirilmişti.

Hande Erçel'den de ses seda çıkmayınca, bir de üstüne uzunca bir süredir beraber görüntülenmedikleri de hesaba katıldığında ikilinin ayrıldığına kanaat getirilmişti.

Beklenen paylaşım akşam saatlerinde gelmişti. Sessizliğini nihayet bozan Hande Erçel, Instagram hikayelerinde aşka gelmiş üç poz birden paylaşarak hem doğum günü hem de sevgililer günü kutlamıştı.

Beklenen paylaşım akşam saatlerinde gelmişti. Sessizliğini nihayet bozan Hande Erçel, Instagram hikayelerinde aşka gelmiş üç poz birden paylaşarak hem doğum günü hem de sevgililer günü kutlamıştı.
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Tam her şey yolunda, ayrılmamışlar demiştik ki Hakan Sabancı, Hande Erçel'in hiçbir paylaşımını kale almadı...

Tam her şey yolunda, ayrılmamışlar demiştik ki Hakan Sabancı, Hande Erçel'in hiçbir paylaşımını kale almadı...

Haliyle, aralarının bozuk olduğu düşüncesi iyice kuvvetlenmişti. Geçtiğimiz saatlerde konuya dair ilk açıklama Hakan Sabancı'dan geldi.

Ayrılık iddiası hakkında ilk kez TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuşan Hakan Sabancı, ayrılığı yalanladı.

Ayrılık iddiası hakkında ilk kez TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuşan Hakan Sabancı, ayrılığı yalanladı.

'Haberler yalan, hala beraberiz' dedi fakat Ece Erken'in 'Paylaşımları neden beğenmiyorsun, görmezden geliyorsun?' sorularına cevabı bir miktar imalı bulundu... Hakan Sabancı konuyu 'Fazla zorluyorsunuz' deyip gülücük bırakarak kapatmayı tercih etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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