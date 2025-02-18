Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e Tehditler Savurup "Üstünüze Asit Dökeceğim" Diyen Sapığın Cezası Belli Oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e Tehditler Savurup "Üstünüze Asit Dökeceğim" Diyen Sapığın Cezası Belli Oldu!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, 2021 yılından bu yana Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i düzenli olarak ölümle tehdit eden S.A. isimli şüphenin cezası nihayet belli oldu.
Tatlıtuğ ve Dizer tarafından hakkında üç kez suç duyurusunda bulunan S.A.'nın, 'üzerinize asit dökeceğim, şarjör boşaltacağım' gibi korkunç ifadelerle çifte kabusu yaşattığı biliniyordu.
Geçtiğimiz günlerde görülen davada karar belli oldu, S.A. isimli sapığa 9 ay hapis cezası verildi, bir de para cezası uygulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm gözleri üstüne toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından beri Başak Dizer'le dolu dizgin, tutku dolu bir aşk yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2021'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe'yle tamamlanan çiftin attıkları her adım olay oluyor, bir de ailece verdikleri pozlar hepimizin içini eritiyor.
Fakat bu kadar ün ve şöhret beraberinde çirkin şeyler de getiriyor bazen...
S.A. sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerini sürdürünce Tatlıtuğ çifti bir kez daha suç duyurusunda bulunmuş, savcılık bu sefer de 4 yıl hapis istemiyle yeniden dava açmıştı. İşler 2022 yılında daha da çirkinleşti.
Tatlıtuğ ve Dizer üçüncü kez olmak üzere bir kez daha suç duyurusunda bulununca sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında yeniden dava açıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın