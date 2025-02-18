Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e Tehditler Savurup "Üstünüze Asit Dökeceğim" Diyen Sapığın Cezası Belli Oldu!

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, 2021 yılından bu yana Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i düzenli olarak ölümle tehdit eden S.A. isimli şüphenin cezası nihayet belli oldu.

Tatlıtuğ ve Dizer tarafından hakkında üç kez suç duyurusunda bulunan S.A.'nın, 'üzerinize asit dökeceğim, şarjör boşaltacağım' gibi korkunç ifadelerle çifte kabusu yaşattığı biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde görülen davada karar belli oldu, S.A. isimli sapığa 9 ay hapis cezası verildi, bir de para cezası uygulandı.