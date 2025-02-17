400 Bin TL'lik 14 Şubat Teklifi Yüzünden Ev Hapsi Verilen OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Yaşadıklarını Anlattı
400 Bin TL'lik 14 Şubat Teklifi Yüzünden Ev Hapsi Verilen OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Yaşadıklarını Anlattı
Daha önce 'müstehcen' bulunan paylaşımları sebebiyle bir mahkeme süreci yaşayıp davadan beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ta X'te yayınladığı 400 bin TL'lik sevgililik teklifiyle gündeme oturmuştu.
'Müstehcenlik' suçundan yeniden gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında ev hapsinde adli kontrol kararı verilmişti. Evine döner dönmez X'e koşan Merve Taşkın neler yaşadığını 10 maddede anlattı.
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Geçtiğimiz aylarda "müstehcen" bulunan pozları sebebiyle Feyza Altun'un avukatlığını üstlendiği bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın davadan beraat etmişti.
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Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Taşkın, 14 Şubat'ta X'te paylaştığı 400 bin TL'lik sevgililik teklifiyle yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Paylaşımı sebebiyle kısa süre içerisinde 'Müstehcenlik' suçundan ikinci kez gözaltına alınan Taşkın, geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçirmişti.
Evine döndüğü gibi X'e koşan Merve Taşkın, sürecin başladığı andan itibaren neler yaşadığını 10 maddede anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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