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Doğum Günü Kutlaması Bitmeyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit "Göz Kanatan Pasta" Koleksiyonuna Yenisini Ekledi

Doğum Günü Kutlaması Bitmeyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit "Göz Kanatan Pasta" Koleksiyonuna Yenisini Ekledi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2025 - 21:41

Bir sene içerisinde kaç kez konseptli temalı kutlama yaptıklarına anlam veremediğimiz Özçivit ailesi, geçtiğimiz saatlerde de iki numaraları Kerem'in doğum gününü kutladı. 

Daha önce de doğum günü partilerinde seçtikleri pastalarla dikkat çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yine ve yeniden Jurassic Park temalı doğum günündeki pastayla göze battı.

Gelin, önce detayları görelim sonra da kimler ne demiş onu inceleyelim!

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Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan, 2017'de de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazinin gündemine sık sık oturan çiftlerimizin başında geliyor.

Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan, 2017'de de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazinin gündemine sık sık oturan çiftlerimizin başında geliyor.

Burak Özçivit'in oyunculuktaki başarısı, Karan ve Kerem'le vakit geçiren Fahriye Evcen'in anneliği bir yana tuhaf kombinleri ve kutlamalarıyla her seferinde dikkat çekiyor çekirdek ailemiz.

Burak Özçivit'in oyunculuktaki başarısı, Karan ve Kerem'le vakit geçiren Fahriye Evcen'in anneliği bir yana tuhaf kombinleri ve kutlamalarıyla her seferinde dikkat çekiyor çekirdek ailemiz.

Daha önce de birçok kez her biri mutlaka bir temaya bağlı olan doğum günü kareleri gördük. Fahriye Evcen'in Barbie temalı doğum günündeki pasta da 👇

Daha önce de birçok kez her biri mutlaka bir temaya bağlı olan doğum günü kareleri gördük. Fahriye Evcen'in Barbie temalı doğum günündeki pasta da 👇

Bir başka doğum günündeki maket ev pastası da dillere büyük düşmüştü, belki hatırlarsınız.

Bir başka doğum günündeki maket ev pastası da dillere büyük düşmüştü, belki hatırlarsınız.

Ayrıca o kadar çok kutlama gördük ki bugüne kadar bir sene içerisinde kaç kez parti yaptıklarını saymayı dahi beceremedik!

Birkaç saat önce de iki numaraları Kerem'in doğum günü partisinden yeni kareler paylaştı Özçivit ailesi... Başta her şey normal gözüküyordu.

Birkaç saat önce de iki numaraları Kerem'in doğum günü partisinden yeni kareler paylaştı Özçivit ailesi... Başta her şey normal gözüküyordu.
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Fakay kaydırdıkça belirginleşen o pasta yine ve yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Fakay kaydırdıkça belirginleşen o pasta yine ve yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Jurassic Park temalı doğum günü için yaptırdıkları pastadaki koca göz de döner platformdaki "Kerem" yazısı da gözlerden kaçmadı.

Detaylara inildikçe kafalarda "Neden!?" soruları daha da fazla yankılanmaya başladı... Göz kanatan pastalar koleksiyonuna bir yenisi eklendi anlayacağınız!

Buyurun, bu muhteşem pastayı ve konsept fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları neler demiş beraber bakalım! 👇

Buyurun, bu muhteşem pastayı ve konsept fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları neler demiş beraber bakalım! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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