ATV'si Takla Attı: Aşk Tatiline Çıkan Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante Kaza Geçirdi!
ATV'si Takla Attı: Aşk Tatiline Çıkan Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante Kaza Geçirdi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski ve toksik aşkı Wanda Nara, aylardır konuştuğumuz 'yeni' sevgilisi L-Gante'yle Pinamar tatilindeydi.
Geçtiğimiz saatlerde aşk tatile çıkan çiftin başına talihsiz bir kaza geldiği ortaya çıktı! ATV kazasına karışan L-Gante'nin yanlış manevra sonucu ciddi bir kaza atlattığı öğrenildi.
L-Gante'nin durumunun iyi olduğu haberi ise tabii ki de Wanda'dan geldi.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu dışarıdan şahane giden bir ilişki yaşıyorlarmış gibi gözükürken Wanda Nara'nın ani kararıyla çekişmeli bir boşanma sürecine girmişti hatırlarsanız.
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Icardi'yle ayrılık daha netleşmemişken daha önce de yasak aşk yaşadığı rapçiyle basılan Wanda Nara aylardır L-Gante ile beraber.
Wanda Nara'nın gel gitlerinden nihayet ilallah eden Icardi de bir süredir Wanda'nın eski ezeli düşmanı China Suarez'le aşk yaşıyor.
Bu artık bir sidik yarışına döndü de sürekli birbirlerine nispet mi yapıyorlar orasını bilemiyoruz!
Bunun üzerine hemen tatil kararı alan Wanda Nara da L-Gante ile beraber Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'ın yolunu tutmuştu!
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Çoluk çocuğu toplayıp tatile kaçan çiftten peş peşe aşk pozları geliyordu ki geçtiğimiz saatlerde talihsiz bir kaza geçirdikleri öğrenildi.
Pinamar'daki tatilleri sırasında ATV kullanırken ciddi bir kaza geçiren L-Gante'nin yanlış manevra sonucu aracının devrildiği ortaya çıktı.
Köprücük kemiğinde iki kırık oluşan L-Gante'nin durumunun şimdi iyi olduğunu biricik sevgilisi Wanda Nara duyurdu.
Kaza anı ise kameralara böyle yansıdı:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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