Aşkını Cümle Aleme İlan Eden İrem Derici'den Sevgilisi Melih Kunukçu İçin "Gay" Diyen Kullanıcıya Olay Cevap!
Aşkını Cümle Aleme İlan Eden İrem Derici'den Sevgilisi Melih Kunukçu İçin "Gay" Diyen Kullanıcıya Olay Cevap!
Geçtiğimiz günlerde uzunca bir süredir aşk yaşadığı düşünülen Melih Kunukçu'nun sevgilisi olduğunu cümle aleme duyuran İrem Derici'nin keyfi son zamanlarda çok yerinde biliyorsunuz!
Birkaç saat önce de yine aşk dolu bir video paylaştı kendisi. Altına gelen yersiz ve hadsiz yorum ise eskisi kadar sinirlerine dokunmasa da dikkatini çekti İrem Derici'nin...
Sevgilisi Melih Kunukçu için '%88 ihtimalle gay' yorumunda bulunan kullanıcıyı es geçemedi. Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!
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Açık konuşalım, beraber ilk pozlarını 7 Ekim'de paylaştıklarından beri İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun aşk yaşayacağını ilk günden anlamıştık!
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Uzunca bir süre" Melih Kunukçu yeni sevgiliniz mi?" sorularını net bir dille yalanlayan ve çok yakın arkadaş olduklarının altını çizen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde dayanamamıştı hatırlarsanız.
Ayın başında aşkını ilan eden ünlü şarkıcı, bunca zamandır aşk aşk diye yırtınan herkesi haklı çıkarmış, mutluluğuyla yine sevindirmişti de!
Hatta bir davete gelin damat olarak katılınca "evlilik" soruları da hemen peşinden gelmişti...
Aşka düşünce hep öyle oluyor biliyorsunuz, sevgilisini paylaşmaya doyamayan İrem Derici hesabına yeni bir video ekledi.
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Videoyu sizler için şöyle bırakıyoruz 👇
Videodan buram buram aşk akıyordu fakat her zamanki gibi yersiz yorumlar gecikmedi. Özellikle de bir tanesi İrem Derici'ye "yeter artık" dedirtti...
Bir kullanıcının sevgilisi için yaptığı "%88 ihtimalle gay" yorumuna cevap veren İrem Derici, "İşime gelir devamke" diyerek bu tarz yorumları gram kale almadığının altını çizdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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