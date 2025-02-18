onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşkını Cümle Aleme İlan Eden İrem Derici'den Sevgilisi Melih Kunukçu İçin "Gay" Diyen Kullanıcıya Olay Cevap!

Aşkını Cümle Aleme İlan Eden İrem Derici'den Sevgilisi Melih Kunukçu İçin "Gay" Diyen Kullanıcıya Olay Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2025 - 14:42

Geçtiğimiz günlerde uzunca bir süredir aşk yaşadığı düşünülen Melih Kunukçu'nun sevgilisi olduğunu cümle aleme duyuran İrem Derici'nin keyfi son zamanlarda çok yerinde biliyorsunuz!

Birkaç saat önce de yine aşk dolu bir video paylaştı kendisi. Altına gelen yersiz ve hadsiz yorum ise eskisi kadar sinirlerine dokunmasa da dikkatini çekti İrem Derici'nin... 

Sevgilisi Melih Kunukçu için '%88 ihtimalle gay' yorumunda bulunan kullanıcıyı es geçemedi. Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açık konuşalım, beraber ilk pozlarını 7 Ekim'de paylaştıklarından beri İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun aşk yaşayacağını ilk günden anlamıştık!

Açık konuşalım, beraber ilk pozlarını 7 Ekim'de paylaştıklarından beri İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun aşk yaşayacağını ilk günden anlamıştık!

Fakat İrem Derici, son yaşadığı ilişkide de dikiş tutturamayınca aşka kapılarını oldukça sert kapattığı, bekar hayatından da çok memnun gözüktüğü için olay ilk etapta 'aşk' olarak patlamadı.

Uzunca bir süre" Melih Kunukçu yeni sevgiliniz mi?" sorularını net bir dille yalanlayan ve çok yakın arkadaş olduklarının altını çizen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde dayanamamıştı hatırlarsanız.

Uzunca bir süre" Melih Kunukçu yeni sevgiliniz mi?" sorularını net bir dille yalanlayan ve çok yakın arkadaş olduklarının altını çizen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde dayanamamıştı hatırlarsanız.

Ayın başında aşkını ilan eden ünlü şarkıcı, bunca zamandır aşk aşk diye yırtınan herkesi haklı çıkarmış, mutluluğuyla yine sevindirmişti de!

Ayın başında aşkını ilan eden ünlü şarkıcı, bunca zamandır aşk aşk diye yırtınan herkesi haklı çıkarmış, mutluluğuyla yine sevindirmişti de!

Hatta bir davete gelin damat olarak katılınca "evlilik" soruları da hemen peşinden gelmişti...

Hatta bir davete gelin damat olarak katılınca "evlilik" soruları da hemen peşinden gelmişti...

İrem Derici'nin evlilik mevzusuna yıllar sonra terslemeden verdiği cevabın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aşka düşünce hep öyle oluyor biliyorsunuz, sevgilisini paylaşmaya doyamayan İrem Derici hesabına yeni bir video ekledi.

Aşka düşünce hep öyle oluyor biliyorsunuz, sevgilisini paylaşmaya doyamayan İrem Derici hesabına yeni bir video ekledi.

Bir takipçisinin onlar için hazırladığı akım videosunu romantik sözlerle paylaştı hatta döktürdü desek yalan olmaz! Aşağıda izleyeceğiniz videonun altına, 

'6 Ekim 2024, Destination: 🇧🇷• Birbirimize yükseliyoruz ama bi’ yandan da ikimiz de kendimizi korumaya almışız. Ben hele nasıl zor tutuyorum kendimi, aşık olmamak için. Kanka ayağı olsun diye bolca ‘gerizekalı’ demişim, hayatımda tanıdığım en zeki, en pırlanta adama @melihkunukcu 🫂 Affet aşk. Senin kızın ağzı bozuk ama senin Jön’lüğün onun da üstesinden gelecek ❤️‍🔥 Video’yu yapıp akıma kafa atan @iremderici.sihiri bebeğime çok teşekkür ederim, emeğine sağlık aşkım! SEN İNSAN SARRAFISIN MELİH JÖN, TAMAM' 

notunu düştü kendisi... ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu sizler için şöyle bırakıyoruz 👇

Videodan buram buram aşk akıyordu fakat her zamanki gibi yersiz yorumlar gecikmedi. Özellikle de bir tanesi İrem Derici'ye "yeter artık" dedirtti...

Videodan buram buram aşk akıyordu fakat her zamanki gibi yersiz yorumlar gecikmedi. Özellikle de bir tanesi İrem Derici'ye "yeter artık" dedirtti...

Bir kullanıcının sevgilisi için yaptığı "%88 ihtimalle gay" yorumuna cevap veren İrem Derici, "İşime gelir devamke" diyerek bu tarz yorumları gram kale almadığının altını çizdi.

Bir kullanıcının sevgilisi için yaptığı "%88 ihtimalle gay" yorumuna cevap veren İrem Derici, "İşime gelir devamke" diyerek bu tarz yorumları gram kale almadığının altını çizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın