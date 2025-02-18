14 Şubat’ta Viral Olan Senden Önce Senden Sonra Pastası Yaptıran Mika Raun’un Saçları Alev Aldı!
14 Şubat’ta Viral Olan Senden Önce Senden Sonra Pastası Yaptıran Mika Raun’un Saçları Alev Aldı!
Cinsiyet geçiş sürecini tüm detaylarıyla paylaşan Mika Raun, kısa sürede hatrı sayılır bir takipçi kitlesi elde eden isimlerden olmuş, bir sosyal medya fenomenine dönüşmüştü.
Son zamanlarda sevgilisi Batu'yla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Mika Raun, şatafatlı sevgililer günü kutlamasından bir video daha paylaştı.
Viral olan 'Senden Önce Senden Sonra' pasta akımına katılmaya karar veren Mika Raun, kendi başını kendi yaktı!
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Cinsiyet geçiş sürecini tüm detaylarıyla paylaşan, kısa süre içerisinde oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mika Raun'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisi son zamanlarda, başta yüzünü göstermeye kıyamadığı sevgilisi, onun deyişiyle "kocası" Batu'yla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde de Dilan ve Engin Polat'ın bir zamanlar yaptığı fazlasıyla abartılı sevgililer günü kutlamasına benzer geceleriyle dikkat çekmişlerdi hatta.
Birkaç saat önce şanlı sevgililer günü kutlamasından bir video daha paylaştı Mika Raun...
Gündeme bomba gibi düşen ve viral olan "Senden Önce Senden Sonra" akımına katılan fenomen kendi başını kendi yaktı.
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Pastayı beraber üflemeye çalıştıkları sırada Mika Raun'un saçları birdenbire alev aldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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