onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya Hayatını Kaybetti!

Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2025 - 11:54

Çocuklar Duymasın'daki 'Seyyar Tayyar' tiplemesiyle hafızalarımıza kazınan kıymetli oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya'nın 77 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Usta oyuncunun vefat haberini, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'daki "Seyyar Tayyar" rolüyle hafızalarımıza kazınan Emin Gümüşkaya'dan acı haber geldi.

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'daki "Seyyar Tayyar" rolüyle hafızalarımıza kazınan Emin Gümüşkaya'dan acı haber geldi.

Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol alan 77 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol alan 77 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Usta oyuncunun vefatını yakın dostu Zafer Algöz duyurdu.

Usta oyuncunun vefatını yakın dostu Zafer Algöz duyurdu.

Emin Gümüşkaya'nın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Algöz, paylaşımına "Emin Gümüşkaya’yı kaybettik… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü…Allah rahmet eylesin.🙏" notunu düştü.

Emin Gümüşkaya'nın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Algöz, paylaşımına "Emin Gümüşkaya’yı kaybettik… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü…Allah rahmet eylesin.🙏" notunu düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın