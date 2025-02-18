Muhammet Emin Gümüşkaya Kimdir? Muhammet Emin Gümüşkaya Dizileri ve Filmleri

Muhammet Emin Gümüşkaya değerli bir sinema ve tiyatro oyuncusudur. 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuş ilk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Gümüşkaya, tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra birçok tiyatro oyununda sahne aldı, yönetmenlik yaptı.

Muhammet Emin Gümüşkaya dizi sektörüne ise 'Bay Alki' dizisiyle giriş yaptı. 1994 yılında Bursa Osmangazi Belediyesi'de sanat danışmanı olarak görev almaya başladı.

Muhammet Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi, bir çocukları dünyaya geldi.

Ünlü isim özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteri ile halkın tanıdığı bir isim haline geldi. Daha sonraki yıllarda ise ünlü filmlerde rol aldı.