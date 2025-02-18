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Muhammet Emin Gümüşkaya Kimdir? Muhammet Emin Gümüşkaya Dizileri ve Filmleri

Muhammet Emin Gümüşkaya Kimdir? Muhammet Emin Gümüşkaya Dizileri ve Filmleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 12:20

Muhammet Emin Gümüşkaya, bugüne kadar rol aldığı dizi ve filmlerle hafızalarımıza kazınmıştı. Ünlü oyuncu özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Seyyar Tayyar' karakteriyle ün kazanmıştı. Değerli oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya hakkında üzücü haber geldi. 

Peki Muhammet Emin Gümüşkaya kimdir, öldü mü?

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Muhammet Emin Gümüşkaya Kimdir?

Muhammet Emin Gümüşkaya Kimdir?

Muhammet Emin Gümüşkaya değerli bir sinema ve tiyatro oyuncusudur. 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuş ilk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Gümüşkaya, tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra birçok tiyatro oyununda sahne aldı, yönetmenlik yaptı. 

 Muhammet Emin Gümüşkaya dizi sektörüne ise 'Bay Alki' dizisiyle giriş yaptı. 1994 yılında Bursa Osmangazi Belediyesi'de sanat danışmanı olarak görev almaya başladı.

Muhammet Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi, bir çocukları dünyaya geldi. 

Ünlü isim özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteri ile halkın tanıdığı bir isim haline geldi. Daha sonraki yıllarda ise ünlü filmlerde rol aldı.

Muhammet Emin Gümüşkaya Dizileri ve Filmleri

Muhammet Emin Gümüşkaya Dizileri ve Filmleri

Hanzap (Sinema Filmi, 2021)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi, 4 Sezon, Seyyar Tayyar, 2010-2019)

Hıçkırık (Remzi, TV Dizisi, 2018)

Şeytanın Çocukları: El Ebyaz (Erol Reis, Sinema Filmi, 2015)

Merdiven Baba (Sinema Filmi, 2015)

Hannas: Karanlıkta Saklanan (Esat, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Hüseyin, 2014-2015)

Arka Sıradakiler (TV Dizisi, 3 Sezon, Hulusi Çaytak, 2007-2009)

Şifacı (Müşfik, TV Dizisi, 2006

Kiralık Anne (TV Filmi, 2006)

Arka Sokaklar (TV Dizisi, 12. Sezon, Depocu Refik, 2017)

Acemi Cadı (Kuyruklu, TV Dizisi, 2006)

Avrupa Yakası (TV Dizisi, 1. Sezon, Konuk Oyuncu, 2004)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Aykut, TV Dizisi, 2002)

Koçum Benim (Müfettiş Zekeriya, TV Dizisi, 2002)

Muhammet Emin Gümüşkaya Cenazesi

Muhammet Emin Gümüşkaya Cenazesi

Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberi, Zafer Algöz tarafından duyuruldu. Muhammet Emin Gümüşkaya'nın cenazesine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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