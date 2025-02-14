onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mika ve Batu'nun Bol Güllü Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Dilan Polat'ın Şatafatlı Kutlamalarını Getirdi

Mika ve Batu'nun Bol Güllü Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Dilan Polat'ın Şatafatlı Kutlamalarını Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2025 - 18:13

Cinsiyet geçiş sürecini Tayland'da tamamlamasının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Mika Raun'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Sosyal medyada belli bir tanınırlığı olan Mika şimdilerde yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

İlişkisinin başlarında sır gibi sakladığı, son zamanlarda da paylaşmalara doyamadığı Batu'suyla yaşadığı doludizgin aşkla adından bahsettiren isim romantik gönderilerini takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor! Sevgililer Gününde de oldukça romantik bir paylaşımda bulunan Mika ve Batu akıllara anında Dilan Polat'ın şatafatlı kutlamalarını getirdi. Dilan Polat'ın yorumu da gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çektiği videolarla yakaladığı popülariteyi hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettiren ve cinsiyet geçiş süreciyle tanınırlığını arttıran Mika'ya sosyal medyada daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Çektiği videolarla yakaladığı popülariteyi hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettiren ve cinsiyet geçiş süreciyle tanınırlığını arttıran Mika'ya sosyal medyada daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı ve ardından yaptırdığı estetiklerle günümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mika'nın takipçi sayısı 2 milyona merdiven dayamış durumda!

Şimdilerde hesabından yaptığı makyaj videolarıyla ve editlerle güzelliğine yorum yağan ve değişimiyle hayrete düşüren isim sık sık açıklamalarıyla adından bahsettiriyor.

Şimdilerde hesabından yaptığı makyaj videolarıyla ve editlerle güzelliğine yorum yağan ve değişimiyle hayrete düşüren isim sık sık açıklamalarıyla adından bahsettiriyor.

O paylaşımlardan birisi de baya ses getirmiş ve estetikleriyle doktorunu merak konusu haline getirmişti:

Ardından Mika'nın doktorunu açıkladığı anlar X gündemine oturmuştu:

Gelelim günün anlam ve önemine yani Sevgililer Gününe... Belki bilenler vardır Mika bir süredir gözlerden uzak tuttuğu Batu'yla aşk yaşıyor.

Gelelim günün anlam ve önemine yani Sevgililer Gününe... Belki bilenler vardır Mika bir süredir gözlerden uzak tuttuğu Batu'yla aşk yaşıyor.

Kendisinin Batu'yla yaptığı her paylaşım ayrı olay oluyor desek yeridir. Akıl sır erdirilemeyen bir romantiklik seviyesine sahip ikilinin o anları sürekli sosyal medyaya damga vuruyor.

İkili son olarak Batu'nun koluna yaptırdığı dövme ile gündeme gelmişti:

Her akımı yakından takip eden yaptırdıkları dövemlerden tutun da birbirlerine verdikleri hediyelere kadar çok konuşulan ikilinin Sevgililer Günü paylaşımı da ayrı olay oldu.

Her akımı yakından takip eden yaptırdıkları dövemlerden tutun da birbirlerine verdikleri hediyelere kadar çok konuşulan ikilinin Sevgililer Günü paylaşımı da ayrı olay oldu.

Evlerinin salonunu tam 777 adet gülle dolduran Batu ve Mika aşka geldikleri o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı!

Evlerinin salonunu tam 777 adet gülle dolduran Batu ve Mika aşka geldikleri o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı!

Mika paylaşımın altında sevgilisinin Sevgililer Gününü 'Her günümüz bu 777 gül gibi mucizelerle dolsun sevgilim 🌹♥️ Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun ✨' notuyla kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fakat bu paylaşım kısa sürede güllü ve kırmızı ağırlıklı kutlamalarıyla akıllarda yer eden Dilan Polat'ı anımsattı!

Fakat bu paylaşım kısa sürede güllü ve kırmızı ağırlıklı kutlamalarıyla akıllarda yer eden Dilan Polat'ı anımsattı!

Gelin önce Mika'nın o paylaşımına birlikte bakalım 👇

Sevgililer Gününe özel benzer bir paylaşımda bulunan Dilan Polat'ın Mika'ya yorumu da gecikmedi tabii!

Sevgililer Gününe özel benzer bir paylaşımda bulunan Dilan Polat'ın Mika'ya yorumu da gecikmedi tabii!

Selin Ciğerci de yorumuyla olaya dahil oldu 👇

Selin Ciğerci de yorumuyla olaya dahil oldu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın