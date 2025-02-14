Mika ve Batu'nun Bol Güllü Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Dilan Polat'ın Şatafatlı Kutlamalarını Getirdi
Mika ve Batu'nun Bol Güllü Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Dilan Polat'ın Şatafatlı Kutlamalarını Getirdi
Cinsiyet geçiş sürecini Tayland'da tamamlamasının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Mika Raun'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Sosyal medyada belli bir tanınırlığı olan Mika şimdilerde yaşadığı aşkla gündeme geliyor.
İlişkisinin başlarında sır gibi sakladığı, son zamanlarda da paylaşmalara doyamadığı Batu'suyla yaşadığı doludizgin aşkla adından bahsettiren isim romantik gönderilerini takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor! Sevgililer Gününde de oldukça romantik bir paylaşımda bulunan Mika ve Batu akıllara anında Dilan Polat'ın şatafatlı kutlamalarını getirdi. Dilan Polat'ın yorumu da gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Çektiği videolarla yakaladığı popülariteyi hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettiren ve cinsiyet geçiş süreciyle tanınırlığını arttıran Mika'ya sosyal medyada daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.
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Şimdilerde hesabından yaptığı makyaj videolarıyla ve editlerle güzelliğine yorum yağan ve değişimiyle hayrete düşüren isim sık sık açıklamalarıyla adından bahsettiriyor.
Gelelim günün anlam ve önemine yani Sevgililer Gününe... Belki bilenler vardır Mika bir süredir gözlerden uzak tuttuğu Batu'yla aşk yaşıyor.
Her akımı yakından takip eden yaptırdıkları dövemlerden tutun da birbirlerine verdikleri hediyelere kadar çok konuşulan ikilinin Sevgililer Günü paylaşımı da ayrı olay oldu.
Evlerinin salonunu tam 777 adet gülle dolduran Batu ve Mika aşka geldikleri o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı!
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Fakat bu paylaşım kısa sürede güllü ve kırmızı ağırlıklı kutlamalarıyla akıllarda yer eden Dilan Polat'ı anımsattı!
Gelin önce Mika'nın o paylaşımına birlikte bakalım 👇
Sevgililer Gününe özel benzer bir paylaşımda bulunan Dilan Polat'ın Mika'ya yorumu da gecikmedi tabii!
Selin Ciğerci de yorumuyla olaya dahil oldu 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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