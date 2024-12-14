Batucan Sevgilisi Mika Raun'un Öpücük İzini Dövme Yaptırdı: Ortaya Çıkan Sonuç Goygoyculara Malzeme Oldu

Cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Katıldığı programlardaki açıklamalarından paylaşımlarına kadar kendisi bir hayli dikkat çekiyor. Başlarda yüzünü takipçilerinden sır gibi sakladığı şimdi ise göstermelere doyamadığı Batucan'la aşk yaşıyor kendisi. İkilinin paylaştığı videolar da sürekli milyon izlenmeler alıyor. Romantik jestleriyle ilgi çeken Batu şimdi de Mika'nın dudaklarının izini koluna dövme yaptırdı. Ortaya çıkan sonuç X'te goygoyculara malzeme oldu!