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Batucan Sevgilisi Mika Raun'un Öpücük İzini Dövme Yaptırdı: Ortaya Çıkan Sonuç Goygoyculara Malzeme Oldu

Batucan Sevgilisi Mika Raun'un Öpücük İzini Dövme Yaptırdı: Ortaya Çıkan Sonuç Goygoyculara Malzeme Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.12.2024 - 11:54

Cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Katıldığı programlardaki açıklamalarından paylaşımlarına kadar kendisi bir hayli dikkat çekiyor. Başlarda yüzünü takipçilerinden sır gibi sakladığı şimdi ise göstermelere doyamadığı Batucan'la aşk yaşıyor kendisi. İkilinin paylaştığı videolar da sürekli milyon izlenmeler alıyor. Romantik jestleriyle ilgi çeken Batu şimdi de Mika'nın dudaklarının izini koluna dövme yaptırdı. Ortaya çıkan sonuç X'te goygoyculara malzeme oldu!

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Sosyal medyanın en bilindik isimlerinden biri haline gelen Mika Raun önce cinsiyet geçiş süreci ardından da yaptırdığı estetiklerle adından bahsettirmişti.

Sosyal medyanın en bilindik isimlerinden biri haline gelen Mika Raun önce cinsiyet geçiş süreci ardından da yaptırdığı estetiklerle adından bahsettirmişti.

Batucan isimli sevgilisiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam eden Mika bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Batucan isimli sevgilisiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam eden Mika bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çiftin şimdilerde arası yeniden düzelmiş olacak ki ikili yaptıkları dövme paylaşımıyla gündeme geldi. Mika ve Batu ikilisi daha önce de kollarının arkasına yaptırdıkları çift dövmesiyle ilişkilerini duyurmuştu.

Çiftin şimdilerde arası yeniden düzelmiş olacak ki ikili yaptıkları dövme paylaşımıyla gündeme geldi. Mika ve Batu ikilisi daha önce de kollarının arkasına yaptırdıkları çift dövmesiyle ilişkilerini duyurmuştu.

Şimdi de Batucan Mika'nın öpücük izini koluna dövme yaptırdı! Fakat ortaya çıkan sonuç goygoycuların radarına girdi...

Şimdi de Batucan Mika'nın öpücük izini koluna dövme yaptırdı! Fakat ortaya çıkan sonuç goygoycuların radarına girdi...

Gelin önce o anları izleyelim 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Şükrü Kalyoncuoğulları

daha başka osuruktan haber yokmuydu? yetti artık plastikmi mikamı reklamımları hiçbir vasfı olmayan insanları haber yapıyorsunuz

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