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Oytun Erbaş'ın "Hayatım Boyunca Kitap Okumadım" İtirafına Karşı Prof. Dr. Arif Verimli Lafı Gediğine Oturttu

Oytun Erbaş'ın "Hayatım Boyunca Kitap Okumadım" İtirafına Karşı Prof. Dr. Arif Verimli Lafı Gediğine Oturttu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2024 - 13:38

Pandemi döneminde açıklamalarıyla gündeme oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı daha önce sosyal medyaya düşen video kesitleriyle görmüş olabilirsiniz. Bir süre önce 'erkek ve kadın arasındaki cinsel farklılıklar' gibi konular hakkındaki yorumlarıyla tepki çekmişti kendisi. Son olarak, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının yeni bölümüne konuk olan isim yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Hayatında hiç kitap okumadığını söyleyen ismin bu itirafını Prof. Dr. Arif Verimli cevapsız bırakmadı. Detaylar👇

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gdTMR...
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Özellikle kadınlara dair yaptığı açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Oytun Erbaş geçmişten günümüze "Erkek çok eşlidir" gibi sözleriyle gündeme düşüyor.

Özellikle kadınlara dair yaptığı açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Oytun Erbaş geçmişten günümüze "Erkek çok eşlidir" gibi sözleriyle gündeme düşüyor.

Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine düşen Oytun Erbaş 'araştırmacı' kimliğinin yanı sıra söylemleriyle de odak noktası olmayı başarıyor.

Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine düşen Oytun Erbaş 'araştırmacı' kimliğinin yanı sıra söylemleriyle de odak noktası olmayı başarıyor.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının yeni bölümüne konuk olan Oytun Erbaş, günümüzdeki muayene ve tıp anlayışından bahsetti. Erbaş erken tanıyla birlikte artık vücudu saran kanser diye bir şey olmadığını söyledi.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının yeni bölümüne konuk olan Oytun Erbaş, günümüzdeki muayene ve tıp anlayışından bahsetti. Erbaş erken tanıyla birlikte artık vücudu saran kanser diye bir şey olmadığını söyledi.

Programın yeni bölümünde "Hayatımda hiç kitap okumadım" diyen Oytun Erbaş'ın itirafına karşılık Prof. Dr. Arif Verimli'nin verdiği yanıt kullanıcıların radarına yakalandı.

Programın yeni bölümünde "Hayatımda hiç kitap okumadım" diyen Oytun Erbaş'ın itirafına karşılık Prof. Dr. Arif Verimli'nin verdiği yanıt kullanıcıların radarına yakalandı.

2008 yılından beri Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman kadrosunda yer alan Psikiyatrist Arif Verimli'nin Oytun Erbaş'a attığı laf gözlerden kaçmadı!

2008 yılından beri Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman kadrosunda yer alan Psikiyatrist Arif Verimli'nin Oytun Erbaş'a attığı laf gözlerden kaçmadı!
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Verimli, hayatında hiç kitap okumadığını söyleyen Oytun Erbaş'a "O kadar belli ki" ifadelerini kullandı.

Verimli, hayatında hiç kitap okumadığını söyleyen Oytun Erbaş'a "O kadar belli ki" ifadelerini kullandı.

O anları şöyle bırakalım 👇

Kullanıcıların yorumları ise böyle oldu...

Kullanıcıların yorumları ise böyle oldu...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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azattiq

Eskiden ciddiye almazdım artık **kime de takmam

Lethe lethe

e bu durumda nasıl prof. dr. ünvanını alabilmiş?

azattiq

Ünvan almak için kitap üni vs okumaya gerek var mı sence! Adam okumadan başekonomist yapıyor kendini bu ülkede bu prof yapmış çok mu

ege mavi vatan

Oytun Erbaşı sanırım sadece benim karım dinliyor, her izlediğin tartışıyoruz.

azattiq

Eşin bunu dinliyorsa allah yardımcın olsun :D