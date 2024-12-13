Oytun Erbaş'ın "Hayatım Boyunca Kitap Okumadım" İtirafına Karşı Prof. Dr. Arif Verimli Lafı Gediğine Oturttu
Oytun Erbaş'ın "Hayatım Boyunca Kitap Okumadım" İtirafına Karşı Prof. Dr. Arif Verimli Lafı Gediğine Oturttu
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gdTMR...
Pandemi döneminde açıklamalarıyla gündeme oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı daha önce sosyal medyaya düşen video kesitleriyle görmüş olabilirsiniz. Bir süre önce 'erkek ve kadın arasındaki cinsel farklılıklar' gibi konular hakkındaki yorumlarıyla tepki çekmişti kendisi. Son olarak, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının yeni bölümüne konuk olan isim yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Hayatında hiç kitap okumadığını söyleyen ismin bu itirafını Prof. Dr. Arif Verimli cevapsız bırakmadı. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle kadınlara dair yaptığı açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Oytun Erbaş geçmişten günümüze "Erkek çok eşlidir" gibi sözleriyle gündeme düşüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine düşen Oytun Erbaş 'araştırmacı' kimliğinin yanı sıra söylemleriyle de odak noktası olmayı başarıyor.
Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının yeni bölümüne konuk olan Oytun Erbaş, günümüzdeki muayene ve tıp anlayışından bahsetti. Erbaş erken tanıyla birlikte artık vücudu saran kanser diye bir şey olmadığını söyledi.
Programın yeni bölümünde "Hayatımda hiç kitap okumadım" diyen Oytun Erbaş'ın itirafına karşılık Prof. Dr. Arif Verimli'nin verdiği yanıt kullanıcıların radarına yakalandı.
2008 yılından beri Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman kadrosunda yer alan Psikiyatrist Arif Verimli'nin Oytun Erbaş'a attığı laf gözlerden kaçmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Verimli, hayatında hiç kitap okumadığını söyleyen Oytun Erbaş'a "O kadar belli ki" ifadelerini kullandı.
O anları şöyle bırakalım 👇
Kullanıcıların yorumları ise böyle oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Eskiden ciddiye almazdım artık **kime de takmam
e bu durumda nasıl prof. dr. ünvanını alabilmiş?
Ünvan almak için kitap üni vs okumaya gerek var mı sence! Adam okumadan başekonomist yapıyor kendini bu ülkede bu prof yapmış çok mu
Oytun Erbaşı sanırım sadece benim karım dinliyor, her izlediğin tartışıyoruz.
Eşin bunu dinliyorsa allah yardımcın olsun :D