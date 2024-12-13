Cinsel İstismar Suçlamalarına Rağmen Pişkin Pişkin Kızının Galasına Katılan Jay-z'ye Gayri Meşru Çocuk İddiası
Cinsel İstismar Suçlamalarına Rağmen Pişkin Pişkin Kızının Galasına Katılan Jay-z'ye Gayri Meşru Çocuk İddiası
Hollywood'un en göz önünde çiftlerinden biri olan Beyonce ve Jay-z'nin adı yine skandallardan eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde cinsel istismar suçlamalarıyla baş başa kalan Jay-z gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan iddialara rağmen ikili kızları Blue Ivy'nin film galasında boy göstermiş ve ardından tepkilerin odağı olmaya devam etmişti. 24 yıl önce 13 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava edilmesinin ardından, Jay-z şimdi de gayri meşru çocuk iddiasıyla manşetlere damga vurdu. İşte detaylar...
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En bilinen çiftlerden olmalarının yanı sıra bulaştıkları skandallar yüzünden sürekli tepki çeken Jay-z ve Beyonce ikilisinin adından son olarak Puff Diddy davasıyla bahsetmiştik.
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Kan donduran suçalamalar yüzünden tutuklanan Diddy'le olan yakınlığıyla bilinen çift ortaya çıkan bu korkunç cinsel istismar olaylarının ardından büyük bir linçle karşı karşıya kalmıştı.
Jay-z de Beyonce de sosyal medya hesaplarından yüz binlerce takipçi kaybetmiş, fakat ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.
Skandalların ardı arkası kesilmeyen çift bu sefer de Jay-z'nin 24 sene önce 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla konuşulmuştu.
Çıkan haberlerin hemen ardından 12 yaşındaki kızları Blue Ivy'nin 'Mufasa: Aslan Kral' filminin galasında boy göstermişti. Pişkin pişkin kameralara sırıtan rapçi ve Beyonce'nin umursamaz tavırları yine sabırları taşırmıştı.
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Ortaya çıkan olayları umursamayan Jay-z şimdi de gayri meşru çocuğu olduğu iddialarıyla gündeme geldi.
Dailymail'in haberine göre, 31 yaşındaki Rymir Satterthwaite, ünlü rapçi Jay-Z’nin kendisinin biyolojik babası olduğunu iddia etti.
Rymir Satterthwaite'in annesi Wanda’nın 16 yaşındayken rapçiden hamile kaldığını iddia ettiği ve son on yıldır biyolojik babasının Jay-z olduğunu kanıtlama mücadelesi verdiği öğrenildi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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