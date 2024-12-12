Sinem Kobal'ı Filminin Galasında Yalnız Bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu Romantiklik Seviyesini Zirveye Taşıdı
Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu magazinin en gözde çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Evliliklerinin ardından kucaklarına aldıkları kızlarıyla gıptayla bakılan çiftimiz başarılı kariyerleriyle de adından bahsettiriyor. Kızlarını kucağına almasından bu yana ilk defa ekranlara geri dönen Sinem Kobal da şu sıralar Her Şeyin Başı Merkür filmiyle yeniden izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan filmin galası geçtiğimiz gece gerçekleşirken Sinem Kobal'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu ise gecedeki romantik tavırlarıyla dikkat çekti. Detaylara birlikte bakalım...
Hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılaşmaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikilisi aşklarıyla herkeslerin beğendiği bir çift olmayı son hızda sürdürüyor.
Onlar aile yaşantılarını pek göz önünde yaşamayı tercih etmese de Lalin ve Leyla ismini verdikleri kızlarıyla tek tük paylaştıkları bu aile pozları görenlerin gözlerinden kalpler çıkartmaya yetiyor.
Son olarak kızları Lalin Henüz 10 aylıkken Leyla'ya hamile kaldığını itiraf eden Sinem Kobal'ın o açıklaması kısa sürede gündeme yerleşmişti.
Anneliğin ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli yeni fimiyle ekranlara dönen ve seyirciyi de bir hayli heyecanlandıran Sinem Kobal ve İmirzalıoğlu çifti filmin dün gerçekleşen galasında boy gösterdi.
13 Aralık'ta vizyona girecek filmin galasına el ele katılan çiftimiz birbirlerine olan bakışlarından tutun da uyumlarına kadar yine kullanıcılardan tam puan almayı başardı.
Romantik halleriyle tanıdığımız Kenan İmirzalıoğlu ise muhabirin sorduğu “Evlenmeden önce astroloji yorumlarını okuyor muydunuz?” sorusuna verdiği cevapla yine gönülleri fethetti.
"Hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!” şeklinde konuşan İmirzalıoğlu cevabıyla yine aşka olan inancımızı arttırdı!
Gelin o anlara bakalım👇
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