Sinem Kobal'ı Filminin Galasında Yalnız Bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu Romantiklik Seviyesini Zirveye Taşıdı

Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu magazinin en gözde çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Evliliklerinin ardından kucaklarına aldıkları kızlarıyla gıptayla bakılan çiftimiz başarılı kariyerleriyle de adından bahsettiriyor. Kızlarını kucağına almasından bu yana ilk defa ekranlara geri dönen Sinem Kobal da şu sıralar Her Şeyin Başı Merkür filmiyle yeniden izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan filmin galası geçtiğimiz gece gerçekleşirken Sinem Kobal'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu ise gecedeki romantik tavırlarıyla dikkat çekti. Detaylara birlikte bakalım...