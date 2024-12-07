Lalin 10 Aylıkken İkinci Kızı Leyla'ya Hamile Kalan Sinem Kobal'dan Sürpriz Bebek Açıklaması!
Lalin 10 Aylıkken İkinci Kızı Leyla'ya Hamile Kalan Sinem Kobal'dan Sürpriz Bebek Açıklaması!
Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdükleri mutlu evlilikle adından bahsettiren, Lalin ve Leyla ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Sinem Kobal şimdilerde sektöre geri dönüyor. Her Şeyin Başı Merkür isimli filmle 7 yıl sonra beyaz perdeye dönen isim şu sıralar yeniden göz önünde. Geçtiğimiz haftalarda yüzündeki değişimle gündeme gelen Kobal hamilelik dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan ve kızı Lalin henüz 10 aylıkken yeniden hamile olduğunu öğrenen isim itirafta bulundu. Gelin birikte bakalım...
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2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin Lalin ve Leyla ismindeki kızlarıyla birlikte kurduğu aile büyük bir hayranlıkla takip ediliyor.
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Son zamanlarda yüzüne estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kobal, Her Şeyin Başı Merkür isimli filmle birlikte kızlarını kucağına almasıyla verdiği arayı noktalama kararı aldı.
Ekranlara kızlarını büyütmek ve bebekliklerinde yanlarında olmak için ara verdiğini söyleyen Sinem Kobal hamilelik dönemiyle ilgili bir itirafta bulundu.
Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan Sinem Kobal, Leyla'nın kendisine ve Kenan İmirzalıoğlu'na sürpriz olduğunu söyledi. Oyunculuğa uzun bir ara vermeyi planlamadığını söyleyen isim kızların peş peşe geldiğini "Leyla sürprizdi" sözleriyle itiraf etti.
O anları şöyle bırakalım:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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