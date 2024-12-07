Ebru Şallı'nın Kocası Uğur Akkuş'tan Söylemezsem Olmaz Ekibine Ağır Küfürler!
Ebru Şallı'nın Kocası Uğur Akkuş'tan Söylemezsem Olmaz Ekibine Ağır Küfürler!
Beyaz TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından Söylemezsem Olmaz yine gündeme skandallarla dolu bir haberle düştü. Bir süredir programda ünlü iismleri çekiştiren Söylemezsem Olmaz ekibine ağır suçlamalar yöneltildi. Bir süre önce Ebru Şallı ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Uğur Akkuş açtı ağzını yumdu gözünü. Ekibe yönelik ağır hakaretlerde bulunan Akkuş'un o paylaşımları dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Sunucu koltuğunda bu sene Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu Söylemezsem Olmaz programında fiyaskoların ardı arkası kesilmiyor.
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Aylardır tüm kadın oyuncuları aşağılayan ve ağza alınmayacak laflar eden Söylemezsem Olmaz ekibi Serenay Sarıkaya'da tutun da Farah Zeynep Abdullah'a kadar bir çok ünlüyü yerin dibine sokmuştu.
Son olarak Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma haberlerini radarlarına alan ekip Uğur Akkuş'un hem iş hem eşiyle olan meselelerini akılalmaz iddialarla süslemiş ve çekiştirmişti.
Bir noktada patlayacağı belliydi... Geçtiğimiz saatlerde Uğur Akkuş sosyal medya hesabından hem bu seneki ekibe hem de geçen seneki ekipten kalma Bircan Bali'ye oldukça ağır küfürler etti.
Uğur Akkuş'un Söylemezsem Olmaz ekibine yaptığı suçlamalardan ve ağır hakaretlerden birkaçını şöyle bırakmış olalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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