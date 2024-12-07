Çifte Geri Vites: Şarkının Yapımcısından Sonra Cıstak'ı Seslendiren Trionun Era7Capone'undan da Özür Geldi!
Çifte Geri Vites: Şarkının Yapımcısından Sonra Cıstak'ı Seslendiren Trionun Era7Capone'undan da Özür Geldi!
'Cıstak'ın Türkiye'de en çok dinlenen şarkı seçilmesi gündeme bomba gibi düştü. Şarkının sözleri Aydilge'den tepki çekmiş, şarkıcı birinci seçilen parçayı yerden yere vurmuştu. Ardından şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver, Aydige'ye tepkisiz kalmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise şarkıcının eleştirilerinin ardından Tilaver kadınlardan özür dilemişti. Şarkıyı seslendiren Era7Capone'dan da özür gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' şarkısı Türkiye'de 2024 senesinde en çok dinlenen şarkı seçilmiş, Aydilge'nin tepkisinden sonra ortalık karışmıştı.
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Şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver ise Aydilge'yi 'Kiralık Aşk'ın müziğinden vurmuş, Aydilge de yine kapak niteliğinde bir cevap vermişti.
Olayların ardından gelecekte kadın bedeninin objeleştirildiği herhangi bir şarkı yapmayacağını söyleyen İbrahim Tilaver yaptığı paylaşımda özür diledi.
Şarkıyı seslendiren Era7capone sahne isimli Eray Durmuş da gelen tepkilerin ardından, "Benim de bi kız kardeşim var ve bundan sonra ki tüm projelerimizde buna dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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