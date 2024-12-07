Adap Dersi Vermişti: Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan Arasında Başlayan Protokol Polemiğinin Perde Arkası!
Adap Dersi Vermişti: Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan Arasında Başlayan Protokol Polemiğinin Perde Arkası!
Geçtiğimiz yaz Ajda Pekkan'ın sahnesinde yaşanan 'protokol polemiği' gündeme bomba gibi oturmuştu. Süperstar şarkısını seslendirirken protokolde oturan seyircilerin alanı terk ettiğini görünce had bildirmişti. Ardından protokolde oturan ve Pekkan şarkı söylerken kalkan isimlerden birinin de Semiramis Pekkan olduğu ortaya çıkmıştı. Pekkan kardeşlerin arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilirken Semiramis Pekkan olayla ilgili açıklamada bulundu. Gelin o konserde neler yaşanmış birlikte bakalım...
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Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz yaz gerçekleşen efsane konserlerinden biri var ki gündeme protokoldeki seyircilerin davranışı ve Süperstarın tepkisiyle damgasını vurmuştu.
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Harbiye Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza atan Süperstar ilerleyen saatlerde protokolde oturan seyircilerin konseri terk etmesiyle uğradığı saygısızlığa tepkisiz kalmamış ve şarkısını yarıda kesmişti.
Şarkı söylemeyi bırakan Pekkan protokoldekilere “Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin” şeklinde kestiği ayarın ardından “Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” ifadelerini kullanmıştı.
Protokol seyircilerinden biri olduğu öğrenilen Semiramis Pekkan'ın Ajda Pekkan'la arasının pek iyi olmadığı iddia edilmiş ve kardeşlerin arasında soğuk rüzgarlar estiği düşünülmüştü.
Aramızda Kalmasın'a konuşan Semiramis Pekkan kardeşlerin arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiaları hakkında ilk defa açıklamada bulundu ve o gece yaşananları anlattı.
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Ajda Pekkan'ın konserin sonunda seslendireceği şarkıyı iki şarkı öne çektiğini ve bu yüzden de gecenin sonuna gelindiğini sanan Semiramis Pekkan bu yüzden kalktıklarını ve ikilinin arasında bir sorun olmadığını söyledi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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