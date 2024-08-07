Konserinde Kendisine Yapılan Saygısızlığı Fark Eden Süperstar Ajda Pekkan Müziği Kesip Nezaket Dersi Verdi
Konserinde Kendisine Yapılan Saygısızlığı Fark Eden Süperstar Ajda Pekkan Müziği Kesip Nezaket Dersi Verdi
Ajda Pekkan'ın dün geceki Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Protokol arasında bulunan Semiramis Pekkan'ın da olduğu bir grup, şarkısı bitmeden ayaklanınca, Ajda Pekkan performansını yarıda keserek uyarıda bulundu.
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1970'lerden bu yana "Süperstar" unvanıyla hafızalara kazınan Ajda Pekkan, sadece hit şarkılarıyla değil, zamana meydan okuyan görünümüyle de sürekli gündemde. Bildiğiniz gibi kendisi bitmeyen enerjisiyle sahne performanslarına kesintisiz devam ediyor ve her daim ilgi odağı olmayı başarıyor.
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Olaylı özel hayatındansa müzik kariyeriyle adından bahsettirmeyi seven isim ya estetikleriyle konuşuluyor ya da sahnede genç sanatçılara taş çıkartmasıyla övülüyor!
Ajda Pekkan'ın sahne performansları, müzikseverler üzerinde büyüleyici bir etki yaratıyor. Şarkılarını olağanüstü bir enerji ve tutku ile seslendiren Pekkan, dinleyicilerini her konserinde adeta bambaşka yerlere götürüyor.
Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava sahnesinde yeniden unutulmaz bir geceye imza atan Süperstar ilerleyen saatlerde protokolde oturan seyircilerin konseri terk etmesiyle saygısızlığa uğradı. Müziği durduran Ajda Pekkan duruma sessiz kalmayıp adeta adap dersi verdi!
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