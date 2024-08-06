Herkes Instagram Erişim Engeline Tepki Gösterirken 'İnşallah X Kapanır' Diyen Sefo'nun Paylaşımı Beyin Yaktı
Herkes Instagram Erişim Engeline Tepki Gösterirken 'İnşallah X Kapanır' Diyen Sefo'nun Paylaşımı Beyin Yaktı
2 Ağustos'ta getirilen Instagram erişim engeline kimi ünlüler tepki gösterirken kimileri de ya sessiz kalıyor ya da durmunun olumlu yönlerini savunuyordu. Sefo ise yaptığı paylaşımla duruma bambaşka bir boyut getirerek olaya dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sefo, 2018'de müzik sahnesine hızlı bir giriş yaparak, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanmış ve müzik severlerin ilgisini çekmiş isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk rap müziğinin yükselen yıldızlarından Sefo, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hem akılda kalıcı sözleri hem de enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken Sefo, "Bilmem Mi?", "Kömür" ve "Rüya" gibi hit parçalarıyla şimdiden müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.
2 Ağustos'ta getirilen erişim engelinin ardından birçok ünlü durumla ilgili olumlu veya olumsuz bakış açıklarını dile getirmiş kimileri ise sessizliğini bozmamıştı. Sefo ise olaya bambaşka bir boyut getirdi.
Olaya tepkisini "İnşallah Twitter (X) kapanır" şeklinde gösteren Sefo'nun bu sözleri kafaları karıştırdı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın