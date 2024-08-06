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Aşklarının Tescillenmesiyle İltifat Yağmuruna Başlayan Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'i Öve Öve Bitiremedi

Aşklarının Tescillenmesiyle İltifat Yağmuruna Başlayan Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'i Öve Öve Bitiremedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 21:18

Burak Deniz'le yaşadığı aşkı bir türlü itiraf edemeyen oyuncu Bestemsu Özdemir, İtalya tatili sonrası oyuncuyla birlikte kameralara yakalanınca iddialar doğrulanmıştı. Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olan Bestemsu Özdemir bu sefer de sevgilisini öve öve bitiremedi!

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Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz arasında yaşanan aşkın iddiaları ikilinin o zamanlar birlikte olduğu Serkan Mehmet Durdu ve Didem Soydan'dan ayrılmalarının ardından dans ederken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz arasında yaşanan aşkın iddiaları ikilinin o zamanlar birlikte olduğu Serkan Mehmet Durdu ve Didem Soydan'dan ayrılmalarının ardından dans ederken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında ortaya çıkan görüntülerin ardından pek çok kez kameralar birlikte yaklanan ikili nedense aşk iddialarına sessiz kalmayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında ortaya çıkan görüntülerin ardından pek çok kez kameralar birlikte yaklanan ikili nedense aşk iddialarına sessiz kalmayı tercih etmişti.

Ta ki romantik İtalya tatillerine kadar! Bugün erken saatlerde havaalanında birlikte görüntülenen ikilinin halleri belgelenen aşklarını bir kez daha doğruladı.

Ta ki romantik İtalya tatillerine kadar! Bugün erken saatlerde havaalanında birlikte görüntülenen ikilinin halleri belgelenen aşklarını bir kez daha doğruladı.

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Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olan Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'le yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sevgilisini öve öve bitiremedi.

Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olan Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'le yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sevgilisini öve öve bitiremedi.

Burak Deniz ile ilgili "Güzel, başarılı, çok yetenekli, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri bence, hem çok iyi kalpli hem çok yetenekli" şeklinde konuştu. Kendini aşkını gizli tutmaya adayan isim sevgilisini övmelere resmen doyamadı!

Burak Deniz ile ilgili "Güzel, başarılı, çok yetenekli, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri bence, hem çok iyi kalpli hem çok yetenekli" şeklinde konuştu. Kendini aşkını gizli tutmaya adayan isim sevgilisini övmelere resmen doyamadı!

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