Aşklarının Tescillenmesiyle İltifat Yağmuruna Başlayan Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'i Öve Öve Bitiremedi

Burak Deniz'le yaşadığı aşkı bir türlü itiraf edemeyen oyuncu Bestemsu Özdemir, İtalya tatili sonrası oyuncuyla birlikte kameralara yakalanınca iddialar doğrulanmıştı. Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olan Bestemsu Özdemir bu sefer de sevgilisini öve öve bitiremedi!