Instagram Erişim Engeline Tepki Gösterirken SMA’lı Çocukların Durumunu Vurgulayan Lara Paşalı Tartışma Yarattı

Selahattin Paşalı ile olan evliliği ile dikkat çeken Lara Paşalı son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla influencer kimliğine bürünmüş ve adından sıklıkla bahsettirmeye başlamıştı. Instagram erişimine getirilen engele tepki gösteren ismin verdiği tepkiye X kullanıcılarından kısa sürede tepki yağdı.