Instagram Erişim Engeline Tepki Gösterirken SMA’lı Çocukların Durumunu Vurgulayan Lara Paşalı Tartışma Yarattı
Instagram Erişim Engeline Tepki Gösterirken SMA’lı Çocukların Durumunu Vurgulayan Lara Paşalı Tartışma Yarattı
Selahattin Paşalı ile olan evliliği ile dikkat çeken Lara Paşalı son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla influencer kimliğine bürünmüş ve adından sıklıkla bahsettirmeye başlamıştı. Instagram erişimine getirilen engele tepki gösteren ismin verdiği tepkiye X kullanıcılarından kısa sürede tepki yağdı.
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Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, magazin dünyasında adeta fırtına estiriyor. Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve güzeller güzeli eşi Lara Tümer’in ilişkisi, hem sosyal medyada hem de magazin sayfalarında sık sık gündem oluyor.
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2022 yılında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer çifti, sosyal medyada büyük bir beğeni toplamaya devam ediyor. Lara Paşalı, kariyerine başarılı bir influencer olarak devam ederken, çiftin takipçileri de onların her paylaşımını heyecanla bekliyor.
Evlendikleri sırada güzeller güzeli kızlarını kucaklarına almayı sabırsızlıkla bekleyen çiftimiz, Pera ile resmen tamamlanmış ve ortaya bu tatlı mı tatlı aile tablosu çıkmıştı.
Barbara Palvin'e olan benzerliğiyle de dikkat çeken Lara Paşalı evliliğinin ardından kızı Pera ve eşi Selahattin Paşalı ile yaptığı paylaşımlar ilgi çekmeye devam etmiş ve influencer kimliğini gözler önüne sermişti.
Geçtiğimiz Cuma günü Instagram'a getirilen erişim engeli birçok ünlüden olduğu gibi influencerdan da büyük tepkiler almış ve o isimler birçok insanın ekmek teknesi olarak nitelendirdikleri bu platformun kapatılmasına sessiz kalmamıştı.
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Son zamanların yükselişteki influencerlarından biri olan Lara Paşalı da sessizliğini bozmuş ve ailesiyle gittiği tekne tatilinden yaptığı paylaşımla kısıtlamaya tepki göstermişti.
"Zevki olarak bir sıkıntı değil bu. Bu platformu kullanan işletmeler ve markalar var. Birçok insan ne olacağında habersiz önünü göremiyorlar. Ben bir influencer kimliği olarak konuşmak istemiyorum çünkü olay bundan da öte. Bu platformu dünyadan haber almak, biraz kafa dağıtmak, stres atmak tarif öğrenmek, SMA hastası çocuklar için para toplamak, kayıp hayvanları sahiplendirmek gibi gibi daha birçok sebep için kullanıyoruz." ifadelerini kullanan ismin tepkisinde SMA hastası çocuklardan bahsetmesi kimi sosyal medya kullanıcılarına "samimiyetsiz" geldi.
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