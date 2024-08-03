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Yazın Keyfini Sonuna Kadar Çıkartan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Fit Vücuduna Övgü Yağdı

Yazın Keyfini Sonuna Kadar Çıkartan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Fit Vücuduna Övgü Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 12:03

Sıla Türkoğlu, Bodrum’da geçirdiği tatilde deniz kenarında çekilen fotoğraflarıyla büyük ilgi gördü. Göz alıcı fiziği ve şıklığıyla sosyal medyada birçok beğeni ve güzel yorum alan isim övgü yağmuruna tutuldu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin parlayan yıldızı Sıla Türkoğlu, ekranlarda adeta rüzgar estiriyor! Diziye giriş yaptıktan sonra sadece performansıyla değil, aynı zamanda etkileyici tarzıyla da göz kamaştıran oyuncu sık sık manşetlere konu oluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin parlayan yıldızı Sıla Türkoğlu, ekranlarda adeta rüzgar estiriyor! Diziye giriş yaptıktan sonra sadece performansıyla değil, aynı zamanda etkileyici tarzıyla da göz kamaştıran oyuncu sık sık manşetlere konu oluyor.

Mayıs ayında alkollü araba kullanması sonucu ehliyetini kaptıran isim gündeme damga vurmuş ardından satın aldığı arabanın fiyatıyla resmen dillere düşmüştü!

Mayıs ayında alkollü araba kullanması sonucu ehliyetini kaptıran isim gündeme damga vurmuş ardından satın aldığı arabanın fiyatıyla resmen dillere düşmüştü!

Aşk hayatıyla da konuşulan isim Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih karakterlerini canlandırdığı rol arkadaşı Doğukan Güngör'le aşk iddialarına karışmış, ardından muhabirlerin sorularını duyunca verdiği cevaplarla çok konuşulmuştu.

Aşk hayatıyla da konuşulan isim Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih karakterlerini canlandırdığı rol arkadaşı Doğukan Güngör'le aşk iddialarına karışmış, ardından muhabirlerin sorularını duyunca verdiği cevaplarla çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Oldukça olaylı bir sezon ve sezon finali geçiren magazin manşetlerinin aranan yüzlerinden biri olan Sıla Türkoğlu yoğun çalışma temposunun ardından birçok ünlü gibi soluğu Bodrum'da aldı.

Oldukça olaylı bir sezon ve sezon finali geçiren magazin manşetlerinin aranan yüzlerinden biri olan Sıla Türkoğlu yoğun çalışma temposunun ardından birçok ünlü gibi soluğu Bodrum'da aldı.

Sıla Türkoğlu, yaz sezonunun keyfini Bodrum’da çıkarırken, deniz kenarındaki pozlarıyla adeta parladı! Denizle buluştuğu anlarda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarından tam not aldı.

Sıla Türkoğlu, yaz sezonunun keyfini Bodrum’da çıkarırken, deniz kenarındaki pozlarıyla adeta parladı! Denizle buluştuğu anlarda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarından tam not aldı.
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Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Sıla Türkoğlu'na sosyal medyadan yapılan yorumlar, hayranlarının övgü dolu sözlerini gözler önüne serdi...

Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Sıla Türkoğlu'na sosyal medyadan yapılan yorumlar, hayranlarının övgü dolu sözlerini gözler önüne serdi...
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