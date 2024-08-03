Yazın Keyfini Sonuna Kadar Çıkartan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Fit Vücuduna Övgü Yağdı
Yazın Keyfini Sonuna Kadar Çıkartan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Fit Vücuduna Övgü Yağdı
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Kızılcık Şerbeti dizisinin parlayan yıldızı Sıla Türkoğlu, ekranlarda adeta rüzgar estiriyor! Diziye giriş yaptıktan sonra sadece performansıyla değil, aynı zamanda etkileyici tarzıyla da göz kamaştıran oyuncu sık sık manşetlere konu oluyor.
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Mayıs ayında alkollü araba kullanması sonucu ehliyetini kaptıran isim gündeme damga vurmuş ardından satın aldığı arabanın fiyatıyla resmen dillere düşmüştü!
Aşk hayatıyla da konuşulan isim Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih karakterlerini canlandırdığı rol arkadaşı Doğukan Güngör'le aşk iddialarına karışmış, ardından muhabirlerin sorularını duyunca verdiği cevaplarla çok konuşulmuştu.
Oldukça olaylı bir sezon ve sezon finali geçiren magazin manşetlerinin aranan yüzlerinden biri olan Sıla Türkoğlu yoğun çalışma temposunun ardından birçok ünlü gibi soluğu Bodrum'da aldı.
Sıla Türkoğlu, yaz sezonunun keyfini Bodrum’da çıkarırken, deniz kenarındaki pozlarıyla adeta parladı! Denizle buluştuğu anlarda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarından tam not aldı.
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Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Sıla Türkoğlu'na sosyal medyadan yapılan yorumlar, hayranlarının övgü dolu sözlerini gözler önüne serdi...
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