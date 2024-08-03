Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
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Mert Yazıcıoğlu
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Berfu Yenenler
Nazlı Sabancı
Damla Ersubaşı
Merve Boluğur
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Cem Yılmaz
Simge Sağın
Ebru Şahin
Arzu Sabancı
Ebru Gündeş
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Yasemin Şefkatli
Müge Boz
Demet Akalın
Karsu Dönmez
Yasemin Sakallıoğlu
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Fırat Albayram
İrem Derici
Nilsu Berfin Aktaş
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