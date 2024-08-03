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Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 09:52

Instagram'a getirilen engel bazı ünlü isimlere pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇

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Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Damla Ersubaşı

Damla Ersubaşı

Merve Boluğur

Merve Boluğur
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Simge Sağın

Simge Sağın

Ebru Şahin

Ebru Şahin

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
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Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Müge Boz

Müge Boz

Demet Akalın

Demet Akalın

Karsu Dönmez

Karsu Dönmez

Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu
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Fırat Albayram

Fırat Albayram

İrem Derici

İrem Derici

Nilsu Berfin Aktaş

Nilsu Berfin Aktaş

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