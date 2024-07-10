Doğukan Güngör'le Yakın Mazisini Görmezden Gelmeyi Tercih Eden Sıla Türkoğlu'ndan Magazincilere Ders!

Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülenen Sıla Türkoğlu 'adınız aşk dedikodularına karışıyor ama hayatınızda biri var mı?' sorusu karşısında şaşakaldı. Yakın mazisini görmezden gelmeyi tercih eden Türkoğlu, magazincilere de göndermede bulundu.