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Doğukan Güngör'le Yakın Mazisini Görmezden Gelmeyi Tercih Eden Sıla Türkoğlu'ndan Magazincilere Ders!

Doğukan Güngör'le Yakın Mazisini Görmezden Gelmeyi Tercih Eden Sıla Türkoğlu'ndan Magazincilere Ders!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 00:24

Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülenen Sıla Türkoğlu 'adınız aşk dedikodularına karışıyor ama hayatınızda biri var mı?' sorusu karşısında şaşakaldı. Yakın mazisini görmezden gelmeyi tercih eden Türkoğlu, magazincilere de göndermede bulundu.

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Kızılcık Şerbeti'nde iki sezondur Doğa karakteriyle fırtınalar estiren ve doğal güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Sıla Türkoğlu son dönemin en merak edilen isimlerinden biliyorsunuz!

Kızılcık Şerbeti'nde iki sezondur Doğa karakteriyle fırtınalar estiren ve doğal güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Sıla Türkoğlu son dönemin en merak edilen isimlerinden biliyorsunuz!

Belki denk gelmişsinizdir, kendisinin adı uzunca bir süre Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Doğukan Güngör'le anılmıştı. Gerçek hayatta da aşk yaşayan çift ayrılıca sette soğuk rüzgarlar estiği de söylentiler arasındaydı.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisinin adı uzunca bir süre Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Doğukan Güngör'le anılmıştı. Gerçek hayatta da aşk yaşayan çift ayrılıca sette soğuk rüzgarlar estiği de söylentiler arasındaydı.

Hatta o kadar ki ayrılık sonrası sette yaşandığı söylenen öpüşme krizi büyük ses getirmişti. Sıla Türkoğlu'nun rol icabı da olsa Doğukan Güngör'le öpüşmek istemediğini belirtmesinin ardından ikilinin konuşmayı dahi kestiği iddia edilmişti.

Hatta o kadar ki ayrılık sonrası sette yaşandığı söylenen öpüşme krizi büyük ses getirmişti. Sıla Türkoğlu'nun rol icabı da olsa Doğukan Güngör'le öpüşmek istemediğini belirtmesinin ardından ikilinin konuşmayı dahi kestiği iddia edilmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in "Aşık olduklarında dünyayı ayağa kaldıran, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilenler oluyor. 'Bu rolü oynamam' diyerek yapımcıyı arayanlar bile oluyor..." demesi ve Güngör'ün bunu beğenmesi de olayların büyümesine sebep olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in "Aşık olduklarında dünyayı ayağa kaldıran, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilenler oluyor. 'Bu rolü oynamam' diyerek yapımcıyı arayanlar bile oluyor..." demesi ve Güngör'ün bunu beğenmesi de olayların büyümesine sebep olmuştu.

Derken ikili, tüm ekiple beraber Cannes Film Festivali'nde pek bir samimi görüntülenmesi "aşk yeniden mi başladı?" sorularını beraberinde getirmişti. Fakat Sıla Türkoğlu durumdan çok rahatsız olmuş, "beni bu olaylardan çıkarırsanız sevinirim" diyerek net bir şekilde reddetmişti aşkı.

Derken ikili, tüm ekiple beraber Cannes Film Festivali'nde pek bir samimi görüntülenmesi "aşk yeniden mi başladı?" sorularını beraberinde getirmişti. Fakat Sıla Türkoğlu durumdan çok rahatsız olmuş, "beni bu olaylardan çıkarırsanız sevinirim" diyerek net bir şekilde reddetmişti aşkı.
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Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülenen Sıla Türkoğlu, "adınız hep aşk dedikodularına karışıyor ama hayatınızda biri var mı?" sorusu karşısında şaşakaldı. "Benim? Benim mi?" diyerek yakın zamandaki mazisini görmezden gelen Türkoğlu, magazincilere ders verdi.

Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülenen Sıla Türkoğlu, "adınız hep aşk dedikodularına karışıyor ama hayatınızda biri var mı?" sorusu karşısında şaşakaldı. "Benim? Benim mi?" diyerek yakın zamandaki mazisini görmezden gelen Türkoğlu, magazincilere ders verdi.

Türkoğlu, "Hiç yok. Uzun zamandır yok. Hiç görmüyorum, hiç yazılabilecek bir hayatım yok benim hep evdeyim zaten. O yanlış bir haber olmuş" açıklamasında bulundu.

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