Kızıyla Her Karesi Olay Olan Aslı Enver'in Elay'la İlk Kumdan Kale Girişimi Aklınızı Kaybetmenize Sebep Olacak
Kızıyla Her Karesi Olay Olan Aslı Enver'in Elay'la İlk Kumdan Kale Girişimi Aklınızı Kaybetmenize Sebep Olacak
Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan dünyalar güzeli kızıyla sık sık gündem olan Aslı Enver, bu sefer de Elay'la ilk kumdan kale girişiminden kalan fotoğrafla kalpleri eritti!
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Duru güzelliği, samimiyeti ve nahif oyunculuğuyla gönlümüzü fetheden Aslı Enver, son zamanlarda 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Berkin Gökbudak'la kurduğu çekirdek aileyle gündemden düşmüyor biliyorsunuz!
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4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan güzel oyuncu, bebeğini 6. ayında bizlerle tanıştırmaya karar verdiğinde hepimiz erimiştik hatırlarsanız. O günden bugüne de Aslı Enver'in biblo gibi kızı Elay'la verdiği her poz olay oldu!
En son da Elay'ın 1. yaş doğum gününden paylaştıkları karelerde ortamın samimiliğine ayrı, doğum günü konseptin gösterişsizliğine ayrı, ailenin güzelliğine ayrı düşmüştük.
Geçtiğimiz saatlerde, dünya güzeli anne ve kızından bir poz daha geldi!
Yazın keyfini çıkaran Aslı Enver ve Elay'ın ilk kumdan kale girişimine yorum yağdı, maşallahlar havada uçuştu. Elay'ın yanmayan tombul boğumları da gözden kaçmadı 🫠
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