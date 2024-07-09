Ekonomi Sarpa Sardı, Kira Krizleri Çoğaldı: Demet Akalın'dan Sonra Sarp Apak da Kiracısıyla Mahkemelik Oldu!
Ekonomi Sarpa Sardı, Kira Krizleri Çoğaldı: Demet Akalın'dan Sonra Sarp Apak da Kiracısıyla Mahkemelik Oldu!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/oyun...
Bir kira krizi daha yaşandı. Demet Akalın'dan sonra Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Sarp Apak 2010 yılından beri evinde oturan kiracısı ile mahkemelik oldu.
KAYNAK: SABAH
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Ekonominin sarpa sarmasıyla beraber hem kiracılar hem de kiralarla ilgili dertler çoğalmaya başladı biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın'ın kiracısının bu devirde hala 5 bin lira kiraya oturması gündeme oturmuştu.
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Ardından Hazal Kaya'nın annesi de bir kiracı polemiğiyle gündeme gelmişti. Ayşegül Kaya'nın şikayeti de benzerdi. Kiracısının 15 bin TL değerindeki evinde 5 bin TL'ye oturmasına isyan etmiş, hatta yaşadıkları tartışmanın mahalleyi ayağa kaldırdığı söylenmişti.
Sıra bu sefer de Sarp Apak'a geldi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Sarp Apak'ın da başı Sarıyer'deki lüks dairesiyle belaya girdi.
Apak, kiracısının en son 2022 yılında 10 bin lira kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırmakta ısrarcı olduğunu belirtti.
Araştırmaları sonucu aynı sitede bulunan dairelerin 65 bin TL'ye kiraya verildiğini öğrendiklerini belirten ve canına tak eden Apak, mahkemenin kira tespiti yapmasını talep etti. Mahkeme ise kira tespiti için dosyaya bilirkişi atanmasına ve rayiç bedel çıkarılmasına karar verdi.
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