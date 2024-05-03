Demet Akalın'ın Ardından Sıra Hazal Kaya'nın Annesine Geldi! Ünlü İsimlerin Kiracı Problemi Bitmek Bilmiyor

Şu sıralar ünlü isimler, kiraya verdikleri evlerinin kira ücretleri ve kiracılarıyla epey bir sorun yaşıyor bildiğimiz gibi. Gçenlerde Demet Akalın sunuculuğunu yaptığı programda kiracısına seslenmişti. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, bu sefer de Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, kiracısıyla orta yolu bir türlü bulamadı!