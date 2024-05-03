Demet Akalın'ın Ardından Sıra Hazal Kaya'nın Annesine Geldi! Ünlü İsimlerin Kiracı Problemi Bitmek Bilmiyor
Demet Akalın'ın Ardından Sıra Hazal Kaya'nın Annesine Geldi! Ünlü İsimlerin Kiracı Problemi Bitmek Bilmiyor
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Şu sıralar ünlü isimler, kiraya verdikleri evlerinin kira ücretleri ve kiracılarıyla epey bir sorun yaşıyor bildiğimiz gibi. Gçenlerde Demet Akalın sunuculuğunu yaptığı programda kiracısına seslenmişti. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, bu sefer de Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, kiracısıyla orta yolu bir türlü bulamadı!
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Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal rolüyle yıldızını parlatmış ve adını büyük kitlelere duyurmuş güzel oyuncu Hazal Kaya'yı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
2019 senesinde Ali Atay'la yaptığı evlilikle çok konuşulan Hazal Kaya ve minik ailesi o günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Oğlu Fikret Ali'nin Ali Altay'a olan benzerliğiyle ve anneliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya katıldığı her programdan, verdiği röportajlara kocasını ve çocuklarını yerlere göklere sığdıramıyor bildiğiniz gibi.
Gelelim asıl konuya; son dönemlerde ünlü isimler kiracı problemleriyle baş başa bildiğimiz gibi... Geçtiğimiz hafta 5 bin TL'ye kirada evi olduğunu söyleyen Demet Akalın, kiracısına Gel Konuşalım programı esnasına seslenmişti!
Son olarak kiracılarıyla başı derde giren isimlerden biri de Hazal Kaya'nın annesi oldu! Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısına tepki gösterdi.
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Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde, Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi'nde oturanlar, Kaya'nın annesinin karıştığı olaya tanıklık etti!
Ayşegül Kaya ve kiracısının tartışamalarını duyan mahalleli zamlar yüzünden tartıştıklarını söyledi. Kaya, 3 bin TL'lik kiraya zam yapmasına rağmen ödenen 5 bin TL ödenen tutar yüzünden kiracısıyla tartıştı.
Evinin değerinin 15 bin TL olduğunu söyleyen Ayşegül Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Olayın ardından kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.
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