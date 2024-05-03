Öpüşme Sahnesi Yüzünden Nilsu Berfin Aktaş'tan Ayrıldığı Söylenen Rapçi Blok3 Haberleri Sonuna Kadar Yalanladı
Öpüşme Sahnesi Yüzünden Nilsu Berfin Aktaş'tan Ayrıldığı Söylenen Rapçi Blok3 Haberleri Sonuna Kadar Yalanladı
Geçtiğimiz aylarda birliktelik haberleriyle gündeme gelmiş rapçi Blok3 ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kısa süre içinde ayrılmıştı. Ayrılık nedeni yeni ortaya çıkan ikili alay konusu olmuştu. Rapçi Blok3 konuyla ilgili sessizliğini bozdu!
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Kuzey Yıldızı, İlk Aşk ve Son Yaz dizileriyle adından bahsettiren Nilsu Berfin Aktaş hem güzelliği hem de oyunculuk yetenekleriyle günümüzün dikkat çeken isimlerinden biri.
Ekranlara "Korkma Ben Yanındayım" isimli diziyle dönen güzel oyuncu başrol karakterini canlandırmasıyla ilgi çekmiş ve çok beğenilmişti.
Geçirdiği evlilik ve boşanma ile de adından bahsettiren Aktaş son zamanlarda çalkantılı aşk hayatıyla da gündemdeydi!
Blok3 isimli rapçinin "yengeniz" diye tanıtmasıyla tüm sosyal medyaya ilişkilerini açıklayan ikili Sevgililer Gününü birlikte kutlamış, paylaşımların ardı arkası kesilmemişti.
Paylaşımların ardından ayrılan ve gönderileri anında silen çiftin ise ayrılık nedeni merak konusu olmuştu! Geçtiğimiz gün bu kısa süreli aşkın bitme nedeni ortaya çıkmış ve resmen dillere düşmüştü.
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Uzun lafın kısası, bu ayrılığın dizide rol gereği çekilen bir öpüşme sahnesi yüzünden olduğu söylenmişti.
"Beni aldattın" açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturan, kimisini hak verdiği kimisinin ise 'bu nasıl ayrılık nedeni?' tepkileri gösterdiği Blok3'ten açıklama geldi.
Haberleri yalanlayan Blok3 bu ayrılık nedenini yalanladı, rapçi "Kulaktan dolma bilgilere inanmayın" diyerek konuyu kestirip attı.
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