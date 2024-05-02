Ece Seçkin'in Arabistan Müzik Marketine Sunulacak Albüm Kapağı Editine Esprili Cevabı Güldürdü!
Ece Seçkin'in Arabistan Müzik Marketine Sunulacak Albüm Kapağı Editine Esprili Cevabı Güldürdü!
Ece Seçkin'in yeni albümü Spektrum'un Arabistan kapağı editine gelen komik yorumlara verdiği esprili cevap güldürdü.
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Sahnelerinden, şarkılarına dinleyenleri her seferinde büyülemeyi başaran Ece Seçkin, gerek sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşımlarla gerekse, verdiği dobra cevaplarla adından sıkça bahsettiriyor.
Sosyal medyadaki neredeyse her goygoya katılmadan duramayan Ece Seçkin, en son Yılmaz Mogül'ün "Ateşe Düştüm" versiyonuna çektiği videoyla ortalığı yine kırıp geçmişti!
Müzik sektörüne Spektrum isimli albümü ile yeniden giriş yapan Ece Seçkin'in yeni albümü tüm müzik marketlerinde satışa çıktı!
Albüme yapılan edit ise kısa sürede viral oldu, Seçkin'in başörtülü hali sosyal medyayı resmen salladı! "Ece Seçkin’in yeni albümü #Spektrum Arabistan müzik marketlerinde bu kapakla satışa sunulacak" notuyla paylaşılan editli fotoğrafa hayranlarından birçok komik yorum geldi.
Ece Seçkin'den ise beklendiği üzere esprili bir cevap geldi... Başörtülü paylaşımın altına "Spekturullah" yazan şarkıcı hayranlarını kahkahaya boğdu.
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