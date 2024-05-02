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Bebeğini Kucağına Alan Gonca Vuslateri İçinden Geçenleri Bir Bir Döktüğü Mektubuyla Duygulandırdı!

Bebeğini Kucağına Alan Gonca Vuslateri İçinden Geçenleri Bir Bir Döktüğü Mektubuyla Duygulandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
02.05.2024 - 10:46

İlk bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına alan Gonca Vuslateri, güze kızı Asya Mone'yle ilk paylaşımını yaptı. E yine döktürdü tabii! Hoş geldin güzel kız! 🧿

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Dobralığı, doğallığı ve gerektiği yerde bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Dobralığı, doğallığı ve gerektiği yerde bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Şimdilerde YouTube'da "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programıyla öne çıkan güzel oyuncu uzun zamandır kendisine de sürpriz olan ilk bebeği Asya'yı bekliyordu.

Şimdilerde YouTube'da "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programıyla öne çıkan güzel oyuncu uzun zamandır kendisine de sürpriz olan ilk bebeği Asya'yı bekliyordu.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Vuslateri birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle duyurmuştu!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Vuslateri birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle duyurmuştu!

Bebeğinin babası ise merak konusu olmuş fakat Gonca Vuslateri uzunca bir süre ilişkisini gizli tutmayı tercih etmişti. Ardından, çok da ortak yönü olmadığı söylediği fakat derinden vurulduğu da belli olan Levent'iyle kaş göz arasında evlenmişti.

Bebeğinin babası ise merak konusu olmuş fakat Gonca Vuslateri uzunca bir süre ilişkisini gizli tutmayı tercih etmişti. Ardından, çok da ortak yönü olmadığı söylediği fakat derinden vurulduğu da belli olan Levent'iyle kaş göz arasında evlenmişti.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Veee müjdemizi isteriz! Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde adını Selvi Boylum Al Yazmalım'dan etkilenerek koyduğu güzel kızı Asya'yı kucağına aldı. O güne dair ilk fotoğrafları ise birkaç saat önce paylaştı!

Veee müjdemizi isteriz! Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde adını Selvi Boylum Al Yazmalım'dan etkilenerek koyduğu güzel kızı Asya'yı kucağına aldı. O güne dair ilk fotoğrafları ise birkaç saat önce paylaştı!
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Asya'nın bir adı daha olduğunu öğrendiğimiz mesajı ise her zamanki gibi çok derinden, çok duygusaldı! Vuslateri sözlerine,

Asya'nın bir adı daha olduğunu öğrendiğimiz mesajı ise her zamanki gibi çok derinden, çok duygusaldı! Vuslateri sözlerine,

'Hoşgeldin Asya Mone👑 Levent Ankara’da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte-sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor.. Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede “NST yükseliyor bu gece doğum olabilir” deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz' diyerek başladı.

Ve devam etti: "Kocam yolda🫂.. @ozdemirogluhepgul varmış bile! Yine!🎪🥰 Canım @prof.dr.cihatsen ! ve artık aile gibi olduğumuz @memorialhospitalsgroup @memorialsaglik ekibi biz bize yeteriz diyoruz ve ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde “You make me feel like a natural woman” şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor.. solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi:).. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum .. babası da gelmiş🥹biraz ağlıyorum tabi.. Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum"

Ve devam etti: "Kocam yolda🫂.. @ozdemirogluhepgul varmış bile! Yine!🎪🥰 Canım @prof.dr.cihatsen ! ve artık aile gibi olduğumuz @memorialhospitalsgroup @memorialsaglik ekibi biz bize yeteriz diyoruz ve ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde “You make me feel like a natural woman” şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor.. solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi:).. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum .. babası da gelmiş🥹biraz ağlıyorum tabi.. Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum"

Süt gelmesi lazım nasıl gelecek diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor çünkü kendine acıyan bir anne bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir deyip super mario edasıyla odama gidip sağıyorum.. ilk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor kimileri de çok şaşkın.. ben alışkınım kendime oysa.. uğruna kendimi feda ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz.. Asya’ya sütler gidiyor.. kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor .. onu kokluyorum.. ve sütlerim çoğalıyor.. iki gün sonra kavuşuyoruz.. Abartılacak bir şey yok anne diye geliyor kızım.. ama masayı kurmuşuz: sütlerce hazır bekliyordu 😇🍒

Ertesi gün odaya getirilirken @drbahartezcan yanımda.. iyi ki! Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile “yahu ben bebek tutamam düşürürüm Allah korusun.. çok küçükler” ve daha neler.. 

Onu kucağıma aldığım 3. Fotoğrafta şöyle ağlamıştım:  

Seni tuttum kızım. 

Seni tutuyorum. Korkma.  

Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür.. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz♥️🌱🧿

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