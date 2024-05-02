Bebeğini Kucağına Alan Gonca Vuslateri İçinden Geçenleri Bir Bir Döktüğü Mektubuyla Duygulandırdı!
Bebeğini Kucağına Alan Gonca Vuslateri İçinden Geçenleri Bir Bir Döktüğü Mektubuyla Duygulandırdı!
İlk bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına alan Gonca Vuslateri, güze kızı Asya Mone'yle ilk paylaşımını yaptı. E yine döktürdü tabii! Hoş geldin güzel kız! 🧿
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Dobralığı, doğallığı ve gerektiği yerde bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
Şimdilerde YouTube'da "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programıyla öne çıkan güzel oyuncu uzun zamandır kendisine de sürpriz olan ilk bebeği Asya'yı bekliyordu.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Vuslateri birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle duyurmuştu!
Bebeğinin babası ise merak konusu olmuş fakat Gonca Vuslateri uzunca bir süre ilişkisini gizli tutmayı tercih etmişti. Ardından, çok da ortak yönü olmadığı söylediği fakat derinden vurulduğu da belli olan Levent'iyle kaş göz arasında evlenmişti.
Veee müjdemizi isteriz! Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde adını Selvi Boylum Al Yazmalım'dan etkilenerek koyduğu güzel kızı Asya'yı kucağına aldı. O güne dair ilk fotoğrafları ise birkaç saat önce paylaştı!
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Asya'nın bir adı daha olduğunu öğrendiğimiz mesajı ise her zamanki gibi çok derinden, çok duygusaldı! Vuslateri sözlerine,
Ve devam etti: "Kocam yolda🫂.. @ozdemirogluhepgul varmış bile! Yine!🎪🥰 Canım @prof.dr.cihatsen ! ve artık aile gibi olduğumuz @memorialhospitalsgroup @memorialsaglik ekibi biz bize yeteriz diyoruz ve ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde “You make me feel like a natural woman” şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor.. solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi:).. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum .. babası da gelmiş🥹biraz ağlıyorum tabi.. Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum"
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