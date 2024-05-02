Bebeğini Kucağına Alan Gonca Vuslateri İçinden Geçenleri Bir Bir Döktüğü Mektubuyla Duygulandırdı!

Süt gelmesi lazım nasıl gelecek diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor çünkü kendine acıyan bir anne bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir deyip super mario edasıyla odama gidip sağıyorum.. ilk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor kimileri de çok şaşkın.. ben alışkınım kendime oysa.. uğruna kendimi feda ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz.. Asya’ya sütler gidiyor.. kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor .. onu kokluyorum.. ve sütlerim çoğalıyor.. iki gün sonra kavuşuyoruz.. Abartılacak bir şey yok anne diye geliyor kızım.. ama masayı kurmuşuz: sütlerce hazır bekliyordu 😇🍒

Ertesi gün odaya getirilirken @drbahartezcan yanımda.. iyi ki! Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile “yahu ben bebek tutamam düşürürüm Allah korusun.. çok küçükler” ve daha neler..

Onu kucağıma aldığım 3. Fotoğrafta şöyle ağlamıştım:

Seni tuttum kızım.

Seni tutuyorum. Korkma.

Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür.. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz♥️🌱🧿