Dwayne Johnson'a Türkçe Küfür Ettirip Bayrak Astıran Reynmen'in Kendisiyle Gurur Duyduğu An Yeniden Hortladı!
Dwayne Johnson'a Türkçe Küfür Ettirip Bayrak Astıran Reynmen'in Kendisiyle Gurur Duyduğu An Yeniden Hortladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Scorp'ta çektiği videolarla hayatımıza giren, yıllar içerisinde önce Youtube, sonra Instagram derken sosyal medya fenomeni kategorisine giren ve en son tüm bunların yanına bir de şarkıcılık kariyerini ekleyen Reynmen'i tanımayanınız yoktur.
Derdim Olsun, Ela, Leila gibi müzik listelerini alt üst eden hiç şarkıların sahibi Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, kariyeriyle olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkat çekiyor.
Eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile ilk kez 2023 yılının Mart ayında sevgili olduklarını duyuran Reynmen, o zamandan bu yana hem geziyor hem eğleniyor. İkilinin sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine düşkünlüğü de gözlerden kaçmıyor. Hatta belki denk gelmişsinizdir, çiftimiz evleniyor!
Şimdi dönüyoruz asıl mevzuya! Birkaç gün önce "Renklensin Gecelerimiz" isimli yeni şarkısını çıkaran Reynmen, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk oldu!
Keyifli geçen sohbette Reynmen'in tam 5 yıl önce Dwayne Johnson'la yaptığı röportaj yeniden hortladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilmeyenler için Reynmen o zaman, Dwayne Johnson'a Türkçe küfür ettirerek "g*t" dedirtmişti!
O anları beraber izleyen ve hatırlayan ikili kahkahalara boğuldu. "Dwayne Johson'a "g*t" dedirtmiş adamım" diyen Reynmen, kendini övdü. Eser Yenenler ise meseleyi "milli gururdur bu" diye yorumladı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın