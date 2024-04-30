Aşkını Yere Göğe Sığdıramayan Reynmen'den Beklenen Hamle Geldi: Sonunda Evlilik Teklifi Etti!
Aşkını Yere Göğe Sığdıramayan Reynmen'den Beklenen Hamle Geldi: Sonunda Evlilik Teklifi Etti!
Sosyal medya sayesinde hayatımıza giren ve yaptığı başarılı şarkılarla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın son şarkısı herkesin dilinde geziyor. Diğer bir yandan kendisi için tam bir aşk adamı diyebileceğimiz fenomen, sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getirirken beklenen hamle geldi. Reynmen, evlilik teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı!
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Scorp'ta çektiği videolarla sosyal medyaya adım atan Reynmen, yıllar içerisinde YouTube, Instagram derken bir de şarkıcılık kariyerini işin içine katmasıyla büyük bir patlama yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde "Renklensin Gecelerimiz" isimli şarkısını yayınlayan fenomen isim yine müzik listelerini altüst etti.
Başarılı kariyeri bir yana dursun kendisinin aşk hayatı da oldukça gözde konular arasında.
Bir yılı aşkın ilişkilerinde hem gezen, hem eğlenen çiftin fotoğraflarıyla sosyal medyayı şenlendirdi.
Aynı zamanda bunu dile getirmekten hiç çekinmedi. Katıldığı her programda sevgilisinden ve ona ne kadar aşık olduğundan bahseden Reynmen yüzümüzde gülücükler oluşturmuştu.
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Hanımcılığıyla övünen Reynmen, evlenmek istediğini de söylüyordu ki aksiyon alması çok geç olmadı!
Emire Cansu Kurtaran sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozları ve yüzüğünü paylaştı!
Ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama düğün var belli!
Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim kendilerine. ❤️🧿
Arkadaşları Berkcan Güven, Efe Uygaç ve İbrahim Tilaver'den de destek mesajları gecikmedi.
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