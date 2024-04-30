Aşkını Yere Göğe Sığdıramayan Reynmen'den Beklenen Hamle Geldi: Sonunda Evlilik Teklifi Etti!

Sosyal medya sayesinde hayatımıza giren ve yaptığı başarılı şarkılarla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın son şarkısı herkesin dilinde geziyor. Diğer bir yandan kendisi için tam bir aşk adamı diyebileceğimiz fenomen, sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getirirken beklenen hamle geldi. Reynmen, evlilik teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı!