Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aşkını Yere Göğe Sığdıramayan Reynmen'den Beklenen Hamle Geldi: Sonunda Evlilik Teklifi Etti!

Aşkını Yere Göğe Sığdıramayan Reynmen'den Beklenen Hamle Geldi: Sonunda Evlilik Teklifi Etti!

Reynmen
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 15:43

Sosyal medya sayesinde hayatımıza giren ve yaptığı başarılı şarkılarla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın son şarkısı herkesin dilinde geziyor. Diğer bir yandan kendisi için tam bir aşk adamı diyebileceğimiz fenomen, sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getirirken beklenen hamle geldi. Reynmen, evlilik teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Scorp'ta çektiği videolarla sosyal medyaya adım atan Reynmen, yıllar içerisinde YouTube, Instagram derken bir de şarkıcılık kariyerini işin içine katmasıyla büyük bir patlama yaşadı.

Scorp'ta çektiği videolarla sosyal medyaya adım atan Reynmen, yıllar içerisinde YouTube, Instagram derken bir de şarkıcılık kariyerini işin içine katmasıyla büyük bir patlama yaşadı.

Kısa videoların ardından YouTube içerikleriyle kitlesini büyüten Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, daha sonra kariyerine şarkıcı olarak devam etmek istedi. Derdim Olsun, Ela, Leila gibi şarkıları yayınlandığı andan itibaren hit olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde "Renklensin Gecelerimiz" isimli şarkısını yayınlayan fenomen isim yine müzik listelerini altüst etti.

Geçtiğimiz günlerde "Renklensin Gecelerimiz" isimli şarkısını yayınlayan fenomen isim yine müzik listelerini altüst etti.

Renklensin Gecelerimiz; sokakta yanımızdan geçen arabalarda, mekanlarda, sosyal medyada karşımıza en çok çıkan popüler şarkılar arasında hızla yerini aldı.

Başarılı kariyeri bir yana dursun kendisinin aşk hayatı da oldukça gözde konular arasında.

Başarılı kariyeri bir yana dursun kendisinin aşk hayatı da oldukça gözde konular arasında.

Eski Miss Turkey Finalisti Emire Cansu Kurtaran ile ilk kez 2023 yılının Mart ayında paylaşım yapan Reynmen, ardından aşk dolu anlarını sosyal medyada takipçilerine göstermekten çekinmedi.

Bir yılı aşkın ilişkilerinde hem gezen, hem eğlenen çiftin fotoğraflarıyla sosyal medyayı şenlendirdi.

Bir yılı aşkın ilişkilerinde hem gezen, hem eğlenen çiftin fotoğraflarıyla sosyal medyayı şenlendirdi.

Ünlü fenomenin sevgilisinin paylaşımının altındaki yorumları, yaptığı paylaşımlar ve fotoğraflardaki bakışları ne kadar aşık olduğunu gösterir nitelikteydi.

Aynı zamanda bunu dile getirmekten hiç çekinmedi. Katıldığı her programda sevgilisinden ve ona ne kadar aşık olduğundan bahseden Reynmen yüzümüzde gülücükler oluşturmuştu.

Aynı zamanda bunu dile getirmekten hiç çekinmedi. Katıldığı her programda sevgilisinden ve ona ne kadar aşık olduğundan bahseden Reynmen yüzümüzde gülücükler oluşturmuştu.

Cansu Kurtaran'dan bahsederken 'Hayatımda ilk defa aşığım' diyen ve 'Sevgilimi gördünüz mü? Çok güzel.' diyen Reynmen 'Aşk rızkıyla gelir, inanılmaz güzel bir şey.' diyerek tüm hayatının değiştiğini anlatmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hanımcılığıyla övünen Reynmen, evlenmek istediğini de söylüyordu ki aksiyon alması çok geç olmadı!

Hanımcılığıyla övünen Reynmen, evlenmek istediğini de söylüyordu ki aksiyon alması çok geç olmadı!

Emire Cansu Kurtaran sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozları ve yüzüğünü paylaştı!

Emire Cansu Kurtaran sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozları ve yüzüğünü paylaştı!

Ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama düğün var belli!

Ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama düğün var belli!

Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim kendilerine. ❤️🧿

Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim kendilerine. ❤️🧿

Arkadaşları Berkcan Güven, Efe Uygaç ve İbrahim Tilaver'den de destek mesajları gecikmedi.

Arkadaşları Berkcan Güven, Efe Uygaç ve İbrahim Tilaver'den de destek mesajları gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın